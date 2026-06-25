宮里藍さん、“バッサリ”ショートカットに 新鮮ヘアに「とんでもなく気に入っています！」
元女子プロゴルファーの宮里藍さん（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。すっきりショートカットにイメチェンしたことを報告した。
【動画】「とんでもなく気に入っています！」“バッサリ”カットのショートヘアを披露した宮里藍さん
今年2月には胸下までのロングヘアを30センチ以上カットし、念願だったというヘアドネーションを行ったことを報告していた宮里さん。
この日は「5年振り？ばっさりショートヘアーに」と、前回より更にサイドと後ろ側が短くすっきりした“イメチェンヘア”を披露した。
宮里さんは「ちょいモードなパツっとラインがやりたくて 耳にかけても、ミニマムなショートヘアーになるし、2wayでとんでもなく気に入っています！」と満足そうにつづった。
この投稿には、「かわよ！」「So cute」「めちゃくちゃお似合いです」などの声が寄せられている。
【動画】「とんでもなく気に入っています！」“バッサリ”カットのショートヘアを披露した宮里藍さん
今年2月には胸下までのロングヘアを30センチ以上カットし、念願だったというヘアドネーションを行ったことを報告していた宮里さん。
この日は「5年振り？ばっさりショートヘアーに」と、前回より更にサイドと後ろ側が短くすっきりした“イメチェンヘア”を披露した。
宮里さんは「ちょいモードなパツっとラインがやりたくて 耳にかけても、ミニマムなショートヘアーになるし、2wayでとんでもなく気に入っています！」と満足そうにつづった。
この投稿には、「かわよ！」「So cute」「めちゃくちゃお似合いです」などの声が寄せられている。