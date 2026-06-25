宮里藍さん （C）ORICON NewS inc.

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　元女子プロゴルファーの宮里藍さん（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。すっきりショートカットにイメチェンしたことを報告した。

【動画】「とんでもなく気に入っています！」“バッサリ”カットのショートヘアを披露した宮里藍さん

　今年2月には胸下までのロングヘアを30センチ以上カットし、念願だったというヘアドネーションを行ったことを報告していた宮里さん。

　この日は「5年振り？ばっさりショートヘアーに」と、前回より更にサイドと後ろ側が短くすっきりした“イメチェンヘア”を披露した。

　宮里さんは「ちょいモードなパツっとラインがやりたくて 耳にかけても、ミニマムなショートヘアーになるし、2wayでとんでもなく気に入っています！」と満足そうにつづった。

　この投稿には、「かわよ！」「So cute」「めちゃくちゃお似合いです」などの声が寄せられている。