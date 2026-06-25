ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会で日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ最終戦で決勝トーナメント進出をかけてスウェーデン代表と対戦する。

日本は欧州の難敵にどう戦うべきか、Ｊ２大宮ヘッドオブアナリストのＷ杯日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ最終戦でスウェーデン代表と対戦する。Ｊ２大宮ヘッドオブアナリストの片桐央視さんが占う。

片桐央視の目

スウェーデンは、５―１で勝った１次リーグ初戦のチュニジア戦で攻撃がはまり、爆発力を見せた。１―５で敗れた第２戦のオランダ戦は決定機を多く作りながら決めきれなかったが、３―５、４―５になっていた可能性は十分にある。

前線にイサク（リバプール）、ヨケレス（アーセナル）らタレントが並び、高い位置でボールを引っかけて奪えば、速攻から一気にチャンスを作れる。逆に守備は突破されると、高い確率でシュートまで持っていかれてしまう。カウンター攻撃に強いが、カウンターの守備に弱い印象だ。

スウェーデンは親善試合を含め、直近５試合で１３失点、１０試合以上連続で失点している。欧州予選はプレーオフで勝ち上がったが、本大会も苦労しそうなチームだと感じた。自陣ゴール前でも中盤でも、ボール保持者へのプレスが甘い。コースを限定できていないから自由にパスを出され、人数はそろっているのに崩される。

特に最終ライン中央のヒエン（アタランタ）には隙がある。連動した守備ができておらず、ボールの位置に合わせてスライドする時も一人だけ真ん中に残っていることがある。両脇のＤＦとの間にできるスペースを、日本はうまく突きたい。

上田（フェイエノールト）ならポストプレーからしっかりとボールをキープし、起点を作れるだろう。攻撃時、前線にトップ、シャドー、ウィングバックの５人が並ぶ日本。あえてヒエンに近い位置でトップにボールを預け、２列目からサポートに入り、数的有利な状況を作る。得意の連係が生まれるポイントになる。

おそらく、日本がボールを保持し、相手がカウンターを狙う展開になる。注意したいのは、ボールの動かし方と、どこでパスを差し込むか。入れ方が悪いと一気に反撃を食らってしまう。１点取られれば、止められなくなる恐れもある。イサクとヨケレスをどうケアするか。ボールを失ってもカウンターを許さないリスク管理が大事になる。