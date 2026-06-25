◆米大リーグ メッツ―カブス＝第２試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が、敵地のメッツとのダブルヘッダー第２試合のマウンドに上がった。今永は２１日本拠でのブルージェイズ戦、２２日敵地でのメッツ戦と予定された先発登板が２試合連続悪天候で中止となっていたため、この日は９日ぶりの登板となる。５月７日レッズ戦以来８試合ぶりの白星なるか注目だ。

１回は簡単に３者凡退に仕留めたが、２回１死からアルバレスに初球、ボールぎみの直球を左中間に８号とされた。２死一塁で８番ユーイングにまたも内角の直球を右中間スタンドに運ばれた。最初の一発を浴びた後に迎えたワガマンの二塁内野安打は、体の左側をかすめるライナー。その際には体の右側を折れたバットが飛んできて、一瞬ヒヤリとした場面だった。そして続くユーイングに一発を食らった形だ。

４回表に味方が３点をあげ逆転も、その裏ビエントスに再び直球を左中間席にほうり込まれ４―４に追いつかれた。

今永はシーズン最初の８試合に４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが、５月１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上と苦しんでいた。

それでも最近２試合は無失点、１失点と力投。打線の援護不足と救援陣が追い付かれる不運で白星がつかなかっただけだった。

最近５試合に４９点も挙げているカブス打線が、今永を援護して欲しいものだ。