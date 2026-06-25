朝ドラ『風、薫る』地震ニュースで朝休止、昼放送 あす26日もW杯で総合は休止
25日朝、青森県で最大震度6強の地震が発生したことによりNHKでは緊急ニュースを編成し、連続テレビ小説『風、薫る』(総合：毎週月〜金曜8:00〜、BS：同7:30〜)第64話の朝の放送が休止となった。総合テレビで同日12時45分からの再放送枠で放送される予定。
NHK放送センター
25日は総合テレビの情報番組『あさイチ』(同8:15〜)に、『風、薫る』で永田フユを演じている猫背椿がゲスト出演する予定だったが、こちらも休止となった。
あす26日は『FIFAワールドカップ2026』放送のため、総合では朝・昼いずれも休止となり、27日8時から第65話が放送(※同日12時45分から再放送)。BSでは、通常通り26日7時30分から放送される。
NHK放送センター
25日は総合テレビの情報番組『あさイチ』(同8:15〜)に、『風、薫る』で永田フユを演じている猫背椿がゲスト出演する予定だったが、こちらも休止となった。
あす26日は『FIFAワールドカップ2026』放送のため、総合では朝・昼いずれも休止となり、27日8時から第65話が放送(※同日12時45分から再放送)。BSでは、通常通り26日7時30分から放送される。