◇MLB ドジャース-ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が「投手兼1番DH」で先発出場。初回は無失点におさえるものの、1-0とリードした2回には3本のヒットを許し1死満塁のピンチを招くと、バッテリー間のミスをきっかけに3失点で一時逆転を許しました。

大谷選手は2回表にムーキー・ベッツ選手のソロで1点の援護をもらうと、その直後のマウンドではまさかの失点をします。先頭打者にヒットを許すと続く打者は空振り三振に仕留めますが、そこから連打を浴びて1死満塁となります。

すると後続打者の初球、163キロのストレートをダルトン・ラッシング選手がまさかのパスボール。サイン間違いとみられ、ベルト付近のボールでしたが、後逸し同点とされます。

本塁へカバーに入った大谷選手は珍しく天をあおぎ、厳しい表情に。その後、マウンドに集まり話し合う場面でも硬い表情で語る大谷選手の姿がありました。

その直後にはABSチャレンジを要求した大谷選手と、ラッシング選手の意見が食い違う場面も。そんなちぐはぐな一幕があった後にさらにタイムリーを許し3失点となりました。

それでも3回表に打線が反撃。大谷選手のタイムリーで1点差につめよると、マックス・マンシー選手にもタイムリーが飛び出すなど3点を奪い4−3と勝ち越しに成功しています。