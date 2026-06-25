21年8月から「ゲームコンセプトグループ」として活動を開始した、7人組男性アイドル「▷せーぶぽいんと」は、25日までに、公式サイトで声明を発表。インターネットカジノ店の利用がSNS上で指摘され、その一部に関し申告し、4月に活動を休止したメンバーの、ゆの、たくみんが7月1日から活動を再開すると発表した。一方で、話し合った結果、2人はグループを脱退し、そのことを受けてグループ自体も9月7日の公演をもって解散すると発表した。

グループの発表に先立ち、所属事務所RINDO Entertainmentが公式サイトで声明を発表。「このたび、弊社所属タレント▷せーぶぽいんと ゆの、たくみん、XP!A あまとに関し、SNS上でインターネットカジノ店の利用が指摘された件につきまして、ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と、24年7月に始動した10人組メンズアイドルグループ「XP!A」の、あまとの件も含めて謝罪。その上で、弁護士の協力の下、事実確認を行った上で当該タレントの芸能活動を休止し、所属タレント全員を対象にコンプライアンス研修を実施し、誓約書の提出など再発防止策を行ったと説明した。

そして、「該当タレントは、自らの行為を深く反省しております。弊社は、該当タレントを書面で厳重に注意するとともに、再発防止に向けた指導及び支援を継続してまいります。これらの対応を踏まえ、2026年7月1日より、該当タレントの芸能活動を再開いたします」と当該タレントの芸能活動再開を発表。「各メンバーの今後の活動については、別途所属グループの公式よりお知らせいたします」としていた。

それを受けて、▷せーぶぽいんと公式サイトは「今回の件を受けての深い反省と、グループとしての今後を真剣に話し合った結果、『ゆの』『たくみん』の2名は▷せーぶぽいんとには戻らず、グループを脱退することとなりました。2名は引き続き弊社所属の個人タレントとしての活動を継続いたします」と、ゆのと、たくみんは個人で活動すると説明。その上で「この決断を受け、▷せーぶぽいんとは2026年9月7日の公演をもちまして解散することといたしました」とグループの解散を発表。「解散公演はメンバー5名での出演となります。公演の詳細につきましては、改めてご案内いたします」とグループの解散に至ったと報告した。

今後については「なお、開催を予定しておりました『▷せーぶぽいんと5th ONE−MAN LIVE『カセットチェンジ』ライブビューイング』は中止とさせていただきます。Blu−rayの販売は予定どおり実施いたします」とした。

たくみんも、Xで文書を発表し「この度は、自身の軽率な行動により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。運営とメンバーと話し合いを重ねた結果、▷せーぶぽいんとを脱退することとなりました」と報告。「このような結果となってしまい、共に活動してきたメンバー、いつも支えてくださったスタッフの皆様、関係各所の皆様、そして応援してくださったファンの皆様の信頼を裏切り、悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております」と猛省した。「活動を通して皆様からいただいた言葉や一緒に過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。本来であれば、その応援に活動で応え続けるべき立場でありながら、このような形でご報告することになってしまい、本当に申し訳なく思っています」と謝罪を重ねた。

メンバーの、えつやは自身のXで「この度▷せーぶぽいんとは9月7日に解散することになりました。これまで支えてくれたファンのみんなには感謝の気持ちでいっぱいです。突然のご報告となってしまい申し訳ございません」と謝罪。「残された2ケ月半最後までみんなに感謝を伝えられるよう精一杯活動します。最後の日までよろしくお願いします」と呼びかけた。