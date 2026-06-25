東京きらぼしが上場来高値更新、ありあけキャピタルの５％超保有が判明

東京きらぼしフィナンシャルグループ<7173.T>が買われ、上場来高値を更新した。地銀株を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）が東京きらぼしの株式について、新たに５％を超えて保有していることが２４日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。



同日、関東財務局に提出された大量保有報告書で判明した。ありあけキャピタルの保有割合は５．２４％。報告義務発生日は１７日。保有目的については純投資を基本とし、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合、対話を通じた助言を行うほか、資本政策や組織再編、その他の経営施策に関する提案を行うことがあるとしている。



出所：MINKABU PRESS