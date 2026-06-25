C組首位通過はブラジル!! ビニシウスが3戦連発で今大会4点目、ネイマールも出場してスコットランドに快勝
[6.24 W杯C組第3節 スコットランド 0-3 ブラジル]
ブラジル代表は24日、北中米ワールドカップC組第3節でスコットランド代表を3-0で下して首位通過を果たした。決勝トーナメント1回戦では日本代表が入るF組の2位と対戦する。他会場で勝利したモロッコ代表がF組1位と対戦する2位通過となった。
開始7分でブラジルが先制した。FWラヤンが敵陣ペナルティエリア内でDFスコット・マッケンナに軽くプレスをかけると、マッケンナのパスがラヤンの足に当たってゴール前のFWビニシウス・ジュニオールへこぼれる。これをビニシウスが冷静にゴールに流し込み、3試合連続ゴールとなった。
さらにブラジルは前半22分、ビニシウスが敵陣ペナルティエリア手前でDFジャック・ヘンドリーからボールを奪ってそのままゴールネットを揺らし、追加点をゲット。ところがVARが介入した結果、ビニシウスがヘンドリーがボールを蹴ろうと動かす足の位置にビニシウスが足を置いてつまずかせたとして、ビニシウスのファウルでゴールが取り消された。
それでもブラジルの攻勢は続く。前半45分にはFWラヤンのパスでビニシウスがペナルティエリア右深くを取って折り返すと、ゴール前でFWマテウス・クーニャが合わせる決定機。これはゴールカバーに入ったMFルイス・ファーガソンにクリアされた。
そうして迎えた前半45+3分、ブラジルがクーニャの素早い切り替えで高い位置でボールを奪い返した流れからDFガブリエル・マガリャンイスのクロスをビニシウスが頭で合わせて2-0。今回は文句なしで今大会4点目を奪った。スコットランドは相次ぐ自陣でのボールロストから2点ビハインドを負って試合を折り返した。
ビニシウスは後半6分、GKと1対1の決定機を迎えるもGKアンガス・ガンに阻まれてハットトリックとはならず。ただ同16分、MFカゼミーロの縦パスをペナルティエリア手前中央で受けたMFブルーノ・ギマランイスがGKを引きつけて横にラストパスを送り、お膳立てを貰ったクーニャがゴール右に流し込んで3点差とした。
スコットランドは3位通過のために得失点差を取り戻したいなかで後半19分、MFスコット・マクトミネイが左からのクロスを頭で合わせるもGKアリソン・ベッカーの好セーブに遭った。ゴール前に侵入する回数は増えたものの、得点を奪うには至らなかった。
ブラジルは後半31分にFWネイマールを投入。今大会初出場のネイマールは同45分にカットインから右足を振る場面も作り、スタジアムを沸かせた。ビニシウスにはハットトリックのチャンスもあったが追加点は生まれずタイムアップ。それでもブラジルが3-0の快勝で首位通過を果たした。スコットランドは勝ち点3の得失点差マイナス3で3位となり、他会場の結果を待つことになった。
ブラジル代表は24日、北中米ワールドカップC組第3節でスコットランド代表を3-0で下して首位通過を果たした。決勝トーナメント1回戦では日本代表が入るF組の2位と対戦する。他会場で勝利したモロッコ代表がF組1位と対戦する2位通過となった。
開始7分でブラジルが先制した。FWラヤンが敵陣ペナルティエリア内でDFスコット・マッケンナに軽くプレスをかけると、マッケンナのパスがラヤンの足に当たってゴール前のFWビニシウス・ジュニオールへこぼれる。これをビニシウスが冷静にゴールに流し込み、3試合連続ゴールとなった。
それでもブラジルの攻勢は続く。前半45分にはFWラヤンのパスでビニシウスがペナルティエリア右深くを取って折り返すと、ゴール前でFWマテウス・クーニャが合わせる決定機。これはゴールカバーに入ったMFルイス・ファーガソンにクリアされた。
そうして迎えた前半45+3分、ブラジルがクーニャの素早い切り替えで高い位置でボールを奪い返した流れからDFガブリエル・マガリャンイスのクロスをビニシウスが頭で合わせて2-0。今回は文句なしで今大会4点目を奪った。スコットランドは相次ぐ自陣でのボールロストから2点ビハインドを負って試合を折り返した。
ビニシウスは後半6分、GKと1対1の決定機を迎えるもGKアンガス・ガンに阻まれてハットトリックとはならず。ただ同16分、MFカゼミーロの縦パスをペナルティエリア手前中央で受けたMFブルーノ・ギマランイスがGKを引きつけて横にラストパスを送り、お膳立てを貰ったクーニャがゴール右に流し込んで3点差とした。
スコットランドは3位通過のために得失点差を取り戻したいなかで後半19分、MFスコット・マクトミネイが左からのクロスを頭で合わせるもGKアリソン・ベッカーの好セーブに遭った。ゴール前に侵入する回数は増えたものの、得点を奪うには至らなかった。
ブラジルは後半31分にFWネイマールを投入。今大会初出場のネイマールは同45分にカットインから右足を振る場面も作り、スタジアムを沸かせた。ビニシウスにはハットトリックのチャンスもあったが追加点は生まれずタイムアップ。それでもブラジルが3-0の快勝で首位通過を果たした。スコットランドは勝ち点3の得失点差マイナス3で3位となり、他会場の結果を待つことになった。