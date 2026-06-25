日本は首位通過なら決勝T1回戦はモロッコ!ハイチに2度のリードを許すも4発逆転勝ち
[6.24 W杯C組第3節 モロッコ4-2ハイチ アトランタ]
日本は首位通過ならモロッコと対戦!ワールドカップC組の第3節で、モロッコ代表はハイチ代表を4-2で下した。グループステージ2位通過となったモロッコは、29日(日本時間30日)に決勝トーナメント1回戦でF組1位と対戦する。
前半から点の取り合いになった。まずは前半10分、ハイチはDFジャン・ケビン・デュベルネが右サイドを突破。マイナスの折り返しをFWレニー・ジョセフが踵で押し込むと、GKヤシン・ブヌに当たってオウンゴールになる。ハイチが今大会初ゴール、W杯52年ぶりとなるゴールで、先制に成功した。
ただモロッコもすぐに圧力を強める。直後のチャンスや、前半30分のDFアクラフ・ハキミ、FWアユーブ・エル・カービが波状攻撃をみせるが、GKジョニー・プラシドが連続セーブをみせて得点を与えなかった。
しかし前半終盤にスコアは大きく動く。前半39分、モロッコはMFビラル・エル・カンヌスがエリア内への縦の仕掛けから放ったシュートのこぼれ球にハキミが詰めて同点。だがハイチも同43分、エリア手前からFWウィルソン・イシドルが豪快弾を突き刺して、再びリードを奪う。
それでもモロッコは前半アディショナルタイム1分、ロングボールで右サイドを抜けたハキミがマイナスに折り返すと、ゴール中央に走り込んだMFイスマエル・サイバリが右足ダイレクトで流し込んで、あっと言う間に同点に追いついた。
後半は均衡がなかなか崩れない展開で進むが、後半33分、モロッコがハキミが蹴った右CKをDFチャディ・リアドがニアでそらす。これをファーにいたFWソフィアン・ラヒミが押し込んで、この試合初めてとなるリードを奪った。
後半44分にもモロッコはラヒミが左サイドを“1mm”残してゴール前に入れたボールをFWジェシム・ヤシンが蹴り込んでダメを押す。同時刻の試合でブラジルがスコットランドに大勝したために、モロッコはグループ2位での決勝トーナメント進出になった。決勝トーナメント1回戦では、F組1位との対戦が決定。現時点ではオランダだが、日本が対戦相手となる可能性もある。
日本は首位通過ならモロッコと対戦!ワールドカップC組の第3節で、モロッコ代表はハイチ代表を4-2で下した。グループステージ2位通過となったモロッコは、29日(日本時間30日)に決勝トーナメント1回戦でF組1位と対戦する。
前半から点の取り合いになった。まずは前半10分、ハイチはDFジャン・ケビン・デュベルネが右サイドを突破。マイナスの折り返しをFWレニー・ジョセフが踵で押し込むと、GKヤシン・ブヌに当たってオウンゴールになる。ハイチが今大会初ゴール、W杯52年ぶりとなるゴールで、先制に成功した。
しかし前半終盤にスコアは大きく動く。前半39分、モロッコはMFビラル・エル・カンヌスがエリア内への縦の仕掛けから放ったシュートのこぼれ球にハキミが詰めて同点。だがハイチも同43分、エリア手前からFWウィルソン・イシドルが豪快弾を突き刺して、再びリードを奪う。
それでもモロッコは前半アディショナルタイム1分、ロングボールで右サイドを抜けたハキミがマイナスに折り返すと、ゴール中央に走り込んだMFイスマエル・サイバリが右足ダイレクトで流し込んで、あっと言う間に同点に追いついた。
後半は均衡がなかなか崩れない展開で進むが、後半33分、モロッコがハキミが蹴った右CKをDFチャディ・リアドがニアでそらす。これをファーにいたFWソフィアン・ラヒミが押し込んで、この試合初めてとなるリードを奪った。
後半44分にもモロッコはラヒミが左サイドを“1mm”残してゴール前に入れたボールをFWジェシム・ヤシンが蹴り込んでダメを押す。同時刻の試合でブラジルがスコットランドに大勝したために、モロッコはグループ2位での決勝トーナメント進出になった。決勝トーナメント1回戦では、F組1位との対戦が決定。現時点ではオランダだが、日本が対戦相手となる可能性もある。