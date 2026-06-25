チェコvsメキシコ スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](メキシコシティ)
※10:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 マチェイ・コバージュ
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ロビン・フラナーチ
DF 7 ラディスラフ・クレイチー
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 12 ルカーシュ チェルフ
MF 15 パベル・シュルツ
MF 18 ミハル・サディレク
MF 21 デイビッド・ドウデラ
MF 26 デニス ヴィシンスキー
FW 9 アダム・フロジェク
控え
GK 16 インジフ・スタニェク
GK 23 ルカーシュ ホルニーチェク
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 シュテパン・チャロウペク
DF 20 ヤロスラフ ゼレニー
MF 8 ブラディミール・ダリダ
MF 17 ルカーシュ プロヴォド
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
MF 24 アレクサンドル ソイカ
MF 25 ヒューゴ ソフフルェク
FW 10 パトリック・シック
FW 11 ヤン クフタ
FW 13 モイミール・ヒティル
FW 19 トマーシュ・ホリー
監督
ミロスラフ コウベク
[メキシコ]
先発
GK 1 ラウール ランヘル
DF 2 ホルヘ サンチェス
DF 3 セサル・モンテス
DF 15 イスラエル レジェス
DF 20 マテオ チャヴェス
MF 4 エドソン・アルバレス
MF 7 ルイス ロモ
MF 19 ジルベルト・モラ
FW 16 フリアン キニョネス
FW 22 ギジェルモ マルティネス
FW 25 ロベルト アルヴァルド
控え
GK 12 カルロス アセヴェド
GK 13 ギジェルモ・オチョア
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 23 ヘスス ガジャルド
MF 6 エリック リラ
MF 8 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 18 オベド・バルガス
MF 21 セサル ウエルタ
MF 24 ルイス チャヴェス
MF 26 ブライアン グティエレス
FW 9 ラウール・ヒメネス
FW 10 アレクシス ヴェガ
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 14 アルマンド ゴンサレス
監督
ハビエル・アギーレ
※10:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 マチェイ・コバージュ
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ロビン・フラナーチ
DF 7 ラディスラフ・クレイチー
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 12 ルカーシュ チェルフ
MF 15 パベル・シュルツ
MF 18 ミハル・サディレク
MF 21 デイビッド・ドウデラ
MF 26 デニス ヴィシンスキー
控え
GK 16 インジフ・スタニェク
GK 23 ルカーシュ ホルニーチェク
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 シュテパン・チャロウペク
DF 20 ヤロスラフ ゼレニー
MF 8 ブラディミール・ダリダ
MF 17 ルカーシュ プロヴォド
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
MF 24 アレクサンドル ソイカ
MF 25 ヒューゴ ソフフルェク
FW 10 パトリック・シック
FW 11 ヤン クフタ
FW 13 モイミール・ヒティル
FW 19 トマーシュ・ホリー
監督
ミロスラフ コウベク
[メキシコ]
先発
GK 1 ラウール ランヘル
DF 2 ホルヘ サンチェス
DF 3 セサル・モンテス
DF 15 イスラエル レジェス
DF 20 マテオ チャヴェス
MF 4 エドソン・アルバレス
MF 7 ルイス ロモ
MF 19 ジルベルト・モラ
FW 16 フリアン キニョネス
FW 22 ギジェルモ マルティネス
FW 25 ロベルト アルヴァルド
控え
GK 12 カルロス アセヴェド
GK 13 ギジェルモ・オチョア
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 23 ヘスス ガジャルド
MF 6 エリック リラ
MF 8 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 18 オベド・バルガス
MF 21 セサル ウエルタ
MF 24 ルイス チャヴェス
MF 26 ブライアン グティエレス
FW 9 ラウール・ヒメネス
FW 10 アレクシス ヴェガ
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 14 アルマンド ゴンサレス
監督
ハビエル・アギーレ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります