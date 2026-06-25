南アフリカvs韓国 スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](モンテレイ)
※10:00開始
<出場メンバー>
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 7 オスウィン アポリス
MF 10 レレボヒレ モフォケン
MF 12 タペロ マセコ
MF 13 ヤヤ シトレ
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
控え
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 23 ジェイデン アダムス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 15 イクラーム レイナーズ
監督
ブロースウーゴ
[韓国]
先発
GK 1 キム・スンギュ
DF 2 イ ハンボム
DF 3 イ ギヒョク
DF 4 キム・ミンジェ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 ペク スンホ
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 13 イ テソク
MF 19 イ・ガンイン
MF 22 ソル ヨンウ
FW 18 オ・ヒョンギュ
控え
GK 12 ソン・ボムグン
GK 21 チョ ヒョヌ
DF 5 キム・テヒョン
DF 14 チョ ウィジェ
DF 15 キム ムンファン
MF 10 イ・ジェソン
MF 16 パク ジンソプ
MF 17 ペ ジュノ
MF 23 イェンス・カストロップ
MF 24 キム ジンギュ
MF 26 イ・ドンギョン
FW 7 ソン・フンミン
FW 9 チョ ギュソン
FW 20 ヤン・ヒョンジュン
FW 25 オム ジソン
監督
ホン・ミョンボ
※10:00開始
<出場メンバー>
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 7 オスウィン アポリス
MF 10 レレボヒレ モフォケン
MF 12 タペロ マセコ
MF 13 ヤヤ シトレ
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 23 ジェイデン アダムス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 15 イクラーム レイナーズ
監督
ブロースウーゴ
[韓国]
先発
GK 1 キム・スンギュ
DF 2 イ ハンボム
DF 3 イ ギヒョク
DF 4 キム・ミンジェ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 ペク スンホ
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 13 イ テソク
MF 19 イ・ガンイン
MF 22 ソル ヨンウ
FW 18 オ・ヒョンギュ
控え
GK 12 ソン・ボムグン
GK 21 チョ ヒョヌ
DF 5 キム・テヒョン
DF 14 チョ ウィジェ
DF 15 キム ムンファン
MF 10 イ・ジェソン
MF 16 パク ジンソプ
MF 17 ペ ジュノ
MF 23 イェンス・カストロップ
MF 24 キム ジンギュ
MF 26 イ・ドンギョン
FW 7 ソン・フンミン
FW 9 チョ ギュソン
FW 20 ヤン・ヒョンジュン
FW 25 オム ジソン
監督
ホン・ミョンボ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります