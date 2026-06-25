[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](モンテレイ)

※10:00開始

<出場メンバー>

[南アフリカ]

先発

GK 1 ロンウェン ウィリアムズ

DF 6 オーブリー モディバ

DF 14 ムベケゼリ ムボカジ

DF 20 クリソ ムダウ

DF 21 イメ オコン

MF 5 サレンテ ムバサ

MF 7 オスウィン アポリス

MF 10 レレボヒレ モフォケン

MF 12 タペロ マセコ

MF 13 ヤヤ シトレ

FW 17 エヴィデンス マクゴパ

控え

GK 16 シフォ チェイン

GK 22 リカルド ゴス

DF 2 タバン マトゥルディ

DF 3 クルマニ ンダマネ

DF 18 サムケレ カビニ

DF 19 ンコシナティ シビシ

DF 24 オルウェトゥ マカニャ

DF 26 ブラッドリー クロス

MF 23 ジェイデン アダムス

MF 25 カモゲロ セベレベレ

FW 8 ツェパン モレミ

FW 9 ライル・フォスター

FW 15 イクラーム レイナーズ

監督

ブロースウーゴ

[韓国]

先発

GK 1 キム・スンギュ

DF 2 イ ハンボム

DF 3 イ ギヒョク

DF 4 キム・ミンジェ

MF 6 ファン・インボム

MF 8 ペク スンホ

MF 11 ファン・ヒチャン

MF 13 イ テソク

MF 19 イ・ガンイン

MF 22 ソル ヨンウ

FW 18 オ・ヒョンギュ

控え

GK 12 ソン・ボムグン

GK 21 チョ ヒョヌ

DF 5 キム・テヒョン

DF 14 チョ ウィジェ

DF 15 キム ムンファン

MF 10 イ・ジェソン

MF 16 パク ジンソプ

MF 17 ペ ジュノ

MF 23 イェンス・カストロップ

MF 24 キム ジンギュ

MF 26 イ・ドンギョン

FW 7 ソン・フンミン

FW 9 チョ ギュソン

FW 20 ヤン・ヒョンジュン

FW 25 オム ジソン

監督

ホン・ミョンボ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります