開催：2026.6.25

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 4 [ガーディアンズ]

MLBの試合が25日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。

Wソックスの先発投手はクリス・マーフィー、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

6回表、6番 カリル・ワトソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CWS 0-2 CLE

7回裏、7番 ブレーデン・モンゴメリー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 1-2 CLE

8回表、8番 パトリック・ベイリー カウント3-1から押し出しの四球でガーディアンズ得点 CWS 1-3 CLE

9回裏、7番 ブレーデン・モンゴメリー 3球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 2-3 CLE、8番 ランデル・グリチェク 初球を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 3-3 CLE

10回表、6番 カリル・ワトソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CWS 3-4 CLE

試合は3対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのショーン・アームストロングで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はWソックスのグラント・テーラーで、ここまで2勝1敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 09:18:11 更新