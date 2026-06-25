【ライブレポート】TOMORROW X TOGETHERデビュー7周年ファンコンサート大盛況で幕

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TOMORROW X TOGETHERが、ファンコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の最終公演となる兵庫公演を6月24日にGLION ARENA KOBEで開催した。

■「マツケンサンバII」や「好きすぎて滅！」のカバーも披露

『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念したファンコンサート。4都市8公演開催され、バンドをコンセプトに、MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの総称）と近い距離で一体感を分かち合った。

公演はBEOMGYUのギター演奏とHUENINGKAIのドラムパフォーマンスで幕を開けた。一気に上がった会場のボルテージそのままに生バンドの演奏で「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」などを続けざまに披露。続くMCでは「今までたくさんステージを披露してきたが、今回は『MOA CON』という名前であるだけに、MOAに喜んでもらえることだけを考えて準備した公演」だと伝えると、期待と歓喜の声が上がった。

そんな今公演の見どころのひとつが、それぞれのソロ楽曲をメンバーをチェンジして披露するコーナーだ。前回の日本5大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』で披露した各メンバーのソロ曲を、別のメンバーがパフォーマンスするステージで、それぞれのメンバーがオリジナルとはまた違った魅力を見せ、客席からは感嘆の声が漏れる。

さらに、韓国ドラマ『いつかは賢いレジデント生活』に登場した架空のアイドルグループHI-BOYZに扮して披露したのは「When the Day Comes」。ピンクとホワイトを基調としたアイドルさながらの衣装で可愛らしく披露すると、MOAも完璧な掛け声で応えた。

そして毎公演大人気のコーナーが、TOMORROW X TOGETHERのまた違った一面を見ることができるカバーコーナーだ。これまでの公演でもM!LKの「好きすぎて滅！」や、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」など意外性とバラエティに富んだ楽曲を披露し、会場に集まったMOAはもちろんSNSでも大きな話題となっていた。今公演では福岡公演に続いて2度目となる「マツケンサンバII」を披露。楽し気にノリノリで踊るメンバーとMOAの大合唱で、まさに会場がひとつとなった。

大盛り上がりのなか、日本オリジナル曲「Force」「Where Do You Go?」、そして「明日また会おう」という約束を歌った「I’ll See You There Tomorrow」で本編を締めくくった。

さらに終演後の会場では、サプライズで新たなロゴモーションが公開された。終演後のスクリーンに新たなロゴモーションが映し出されると、会場内は割れんばかりの歓声に包まれた。ロゴモーションはこれまでも新曲リリースを知らせる存在であったことから、あらたなロゴモーションの公開に、TOMORROW X TOGETHERの新曲リリースへの期待が高まっている。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/