25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比16.7％減の1198億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.5％減の830億円となっている。



個別ではニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> など12銘柄が新高値。純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> など19銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.20％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が9.58％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が8.79％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が7.14％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が7.05％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は7.71％安、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> は4.96％安、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> は4.34％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.09％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は3.96％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1884円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金464億900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均583億2700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が104億9600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が59億3500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が42億2700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が31億2200万円の売買代金となっている。



株探ニュース