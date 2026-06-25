◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回の第2打席で適時打を放った。

1−0の2回、投手・大谷が4本の安打を集められ3点を失い1−3と逆転を許した直後の3回だった。先頭・フリーランドが右中間への二塁打でチャンスメイクすると、次打者・大谷は相手先発・ライアンの初球、ナックルカーブをしぶとく中前に運び、フリーランドが生還。登板2試合ぶりに二刀流出場し、反撃の一打を放った。

大谷の意地の一打に打線も呼応。ベッツの左前打などで1死満塁の好機をつくると、マンシーの右前適時打で同点。続くコールの右犠飛で勝ち越し、ドジャースが再逆転した。

前回登板となった17日（同18日）のレイズ戦は5回に先頭への四球をきっかけに崩れ4失点。それでもこの回以外は粘り、6回7安打4失点で7勝目をつかんだ。防御率は1・47となった。

また、打者としては前日のカード2戦目は左犠飛で1打点を挙げたが、3打数無安打。9回の第6打席はは大量リードしていたこともあり、翌日の登板に備え代打を送られ途中交代した。

大谷は左膝の炎症を抱えているが、この日の試合前にロバーツ監督は「今のところ膝の状態が投球に影響しているという報告は受けていない」と説明。直近数試合の登板では右手中指のマメが影響し、出血する場面も見られているが「それほど深刻ではない。血が見えると心配になるのは分かるが、患部を保護するために貼っていたものが剥がれたことで出血しただけ」とこちらも不安視していなかった。