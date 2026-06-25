【ヒューストン（米テキサス州）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｋ組のポルトガル（世界ランキング５位）はウズベキスタン（同５０位）に快勝した。

コロンビア（同１３位）はコンゴ民主共和国（同４６位）に競り勝ち、決勝トーナメント進出を決めた。Ｌ組でイングランド（同４位）とガーナ（同７３位）はスコアレスドロー。クロアチア（同１１位）はパナマ（同３４位）を退け、２連敗のパナマは１次リーグ敗退が決まった。（世界ランキングは１１日時点）

ポルトガルが今大会初勝利。６分、ロナルドが自身のＷ杯記録を更新する６大会連続ゴールを挙げて先制。ロナルドは２点リードの３９分にも、速攻から自身２点目を決めて突き放した。ウズベキスタンは相手のスピードに翻弄（ほんろう）され、２連敗となった。

依存脱し 生かす

ポルトガル５―０ウズベキスタン

格下に引き分けた初戦から中５日、ポルトガルの選手たちが見違える動きを見せた。主将のロナルドが「チームとしての取り組みと、自信を示せた」と胸を張る快勝だ。

課題だった前への推進力を発揮したのが両サイドバックだ。開始早々にメンデスが豪快に左を突破し、中央のロナルドへ。紙一重で先制を逃すも、６分にはカンセロが逆サイドをえぐる。クロスに合わせたロナルドが史上初の６大会連続ゴールをたたき込んだ。

１７分に得たゴール前でのＦＫでは、打つ気満々のそぶりのロナルドに視線が注がれる中、いち早くボールに走り込んだのはメンデスだ。相手ＧＫの虚を突いて低い弾道の一撃を沈めると、ロナルドは自らの頭を指さしながら、してやったりの表情を浮かべた。

大エースにかつての単独突破は見られないが、序盤のように両サイドから押し込めば、ゴール前での熟練の駆け引きで決定機を作れる。「おとり」となった２点目は衰えぬ存在感があればこそ。ロナルドへの依存ではなく、ロナルドを生かすサッカーを披露した。

初戦後には母国メディアやＳＮＳでチームへの批判が渦巻いた。「暗く、難しい１週間」（ロナルド）を乗り越えてつかんだ白星に、マルティネス監督は「より強く結束し、戦い抜くための準備が整った」と誇らしげに宣言した。（細田一歩）

ポルトガル・マルティネス監督「（次戦の）コロンビアは非常に危険で魅力的なチーム。自分たちの進化を証明する最高の相手だ」

ウズベキスタン・カンナバロ監督「ポルトガルは初戦よりモチベーションが高いように見えた。ロナルドはペナルティーエリア内で繰り返し仕掛け、周りの選手も完全に彼を生かすプレーをしていた」