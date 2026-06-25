FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、ブラジル（6位）がスコットランド（42位）に3―0で快勝し、首位で決勝トーナメント進出を決めた。

C組は首位ブラジル、2位モロッコ、3位スコットランド、4位ハイチと順位が決定。ブラジル、モロッコは決勝トーナメント進出が決定し、スコットランドも他会場の結果次第では、3位での通過が可能となる。

C組首位のブラジルは、決勝トーナメント1回戦で日本が組み込まれているF組2位と対戦。C組2位のモロッコはF組首位と対戦する。日本は首位通過でモロッコ、2位通過でブラジルと激突することになる。3位通過となれば、I組首位と対戦する可能性が高く、フランスやノルウェーが候補となる。

日本代表は昨年10月の国際親善試合でブラジルと対戦し、3-2で歴史的な逆転勝利を収めた。過去14戦目で初の白星となった。

SNSでは「ブラジル強いけど、日本も全然勝負できる！」「日本は出来れば1位通過してモロッコとやりたいけど」「ブラジル、モロッコどちらも強敵ですね。日本は優勝目指すならどちらでも勝つしかない」「少なくともフランス程の絶望感は無いね」などの反応が見られた。