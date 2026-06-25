◆園田競馬２日目（６月２５日）

《小牧 太》

１勝を挙げて１０１勝。エナサウス（３Ｒ）に好感触。「自主能検の動きがよかった」（◎）。オトコノロマン（９Ｒ）も「仕上がりはいいし、距離も合う」（◎）。アイファーキャップ（１１Ｒ）は「力はあるが、前走の敗因がつかめなくて…」（○）。

《下原 理》

１勝を加算して７５勝。お薦めはパズー（９Ｒ）で「前走、いい脚を使ってくれた」（◎）。ヨウタウッドテール（８Ｒ）も「前走は相手がそろっていた。この相手なら」（◎）。ナムラダニー（２Ｒ）は「気難しい面があるので気をつけて」（○）。オーガ（３Ｒ）も「前走（逸走して落馬）から前進があれば。今度はしっかり走ってほしい」（○）。セッティングサン（１１Ｒ）は「ゲートを五分に出れば」（○）。

《田野 豊三》

１勝を追加し７３勝。ラスアルハイマ（７Ｒ）で勝利を意識。「状態がいいので」（◎）。シュトレームング（６Ｒ）は「５走前に２着に入って以降、結果は出ていないが、この馬の脚を使えたら」（○）レディーペガサス（１２Ｒ）も「最近は先行できている。同じようなレースができれば」（○）。スピリトーゾ（１１Ｒ）は「ひと脚にかけたい」（○）。

《杉浦 健太》

２勝加算で４８勝。マグネター（１２Ｒ）に前進を見込む。「じっくり構えて最後を伸ばす競馬で」（◎）。スナークダヴィンチ（１１Ｒ）は「折り合いに気をつけて、ロスなく立ち回りたい」（○）。スナークドリアン（１０Ｒ）は「最近、パッとしなくて…。きっかけ待ち」（△）。

《笹田 知宏》

１勝を加えて２９勝。サニイアール（５Ｒ）に力が入る。「前走ぐらい走れば、Ｃ２でも」（◎）。メイデンヘッド（１２Ｒ）は「前走６着に終わったのが不思議。仕切り直しの一戦です」（○）。イービジョンエイト（８Ｒ）とエイシンビルボード（９Ｒ）は「頑張っているが、勝つためには展開が向いてほしい」（○）。

《小谷 哲平》

２８勝。アスクサステナブル（２Ｒ）に自信。「休み明けだが降級したし、放牧先でも乗り込んで仕上がりもいい」（◎）。ララヴァニーユ（４Ｒ）も「距離延長も問題ない。前付けできればチャンス」（◎）。ワンノブアス（１０Ｒ）は「メンバーはそろったが、前走、いい脚を使ってくれたので」（○）。スナークレジスト（１１Ｒ）も「距離延長でどうか」（○）。キクノクライフ（１２Ｒ）は「前走から斤量が１キロ軽くなるので、生かしたい」（○）。

《土方 颯太》

最終レースＶで２０勝。ラブリーローラー（４Ｒ）に手応え。「前残りの馬場でなければ」（◎）。メイショウロンド（７Ｒ）は「前走同様、楽にハナを切れたらチャンスはある」（◎）。ホウオウヌーヴォー（１０Ｒ）も「前走のように前、前で運べれば」（◎）。ブルーディザイア（６Ｒ）は「内枠はいい」（○）。リンガスウォリアー（１２Ｒ）も「メンバー的にも前で競馬できそう」（○）。

《川原 正一》

１勝加算で２０勝。モルツシャン（１Ｒ）に気合。「休み明けだが、メンバー的に好勝負を見込んでいる」（◎）。

《松木 大地》

１６勝。期待のサマーパーク（８Ｒ）は「状態のよさを生かしたい」（◎）。アントラシート（１１Ｒ）は「前走の内容は悪くない。強敵相手にどこまで戦えるか」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触