TOMORROW X TOGETHERが6月24日、ファンコンサート＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞の最終公演となる兵庫公演をGLION ARENA KOBEで開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

4都市8公演の規模で開催された＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念したファンコンサートで、バンドをコンセプトに、MOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの総称)と近い距離で一体感を分かち合った。

公演はBEOMGYUのギター演奏とHUENINGKAIのドラムパフォーマンスで幕を開けた。一気に上がった会場のボルテージそのままに、生バンドの演奏で「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」、「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」などを続けざまに披露。続くMCでは「今までたくさんステージを披露してきたが、今回は＜MOA CON＞という名前であるだけに、MOAに喜んでもらえることだけを考えて準備した公演」だと伝えると、期待と歓喜の声が上がった。

そんな今公演の見どころのひとつが、それぞれのソロ楽曲をメンバーをチェンジして披露するコーナーだ。前回の日本5大ドームツアー＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN＞で披露した各メンバーのソロ曲を、別のメンバーがパフォーマンスするステージで、それぞれのメンバーがオリジナルとはまた違った魅力を見せ、客席からは感嘆の声が漏れる。

さらに、韓国ドラマ『いつかは賢いレジデント生活』に登場した架空のアイドルグループHI-BOYZに扮して披露したのは「When the Day Comes」。ピンクとホワイトを基調としたアイドルさながらの衣装で可愛らしく披露すると、MOAも完璧な掛け声で応えた。

そして、TOMORROW X TOGETHERのまた違った一面を見ることができるカバーコーナーは毎公演大人気。これまでの公演でもM!LKの「好きすぎて滅！」や、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」など意外性とバラエティに富んだ楽曲を披露し、会場に集まったMOAはもちろんSNSでも大きな話題となっていた。今公演では福岡公演に続いて二度目となる「マツケンサンバII」を披露。楽し気にノリノリで踊るメンバーとMOAの大合唱で、まさに会場がひとつとなった。

大盛り上がりの中、日本オリジナル曲「Force」、「Where Do You Go?」、そして「明日また会おう」という約束を歌った「I’ll See You There Tomorrow」で本編を締めくくった。

さらに終演後の会場では、サプライズで新たなロゴモーションが公開された。終演後のスクリーンに新たなロゴモーションが映し出されると、会場内は割れんばかりの歓声に包まれた。ロゴモーションはこれまでも新曲リリースを知らせる存在であったことから、新たなロゴモーションの公開にTOMORROW X TOGETHERの新曲リリースへの期待が高まっている。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■YEONJUN『NO LABELS: PART 02』

予約販売開始：2026年6月16日(火)11:00〜

韓国発売日：2026年7月10日(金)

日本発売日：2026年7月13日(月) ※日本お届け日

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※『NO LABELS: PART 02(Weverse Albums Ver.)』は7月22日(水)発売(日本お届け日)となります。

※『NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)』は7月22日(水)発売(日本お届け日)となります。 ▼予約サイト

・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：https://shop.weverse.io/shop/artists/3/categories/5?subCategoryId=8017

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20260713,20260722&stock=0#itemTitle

・タワーレコードオンライン：https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/16/1004

・HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/news/article/260611151/ 【NO LABELS: PART 02】

販売形態数：計3形態(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)

3,190円(税込) / 2,900円(税抜)

【NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)】

販売形態数：計3形態(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)

2,310円(税込) / 2,100円(税抜)

【NO LABELS: PART 02(Weverse Albums Ver.)】

販売形態数：計2形態(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)

2,090円(税込) / 1,900円(税抜)

【NO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)】

販売形態数：計2形態(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)

2,860円(税込) / 2,600円(税抜)

【NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)】

販売形態数：1形態

7,150円(税込) / 6,500円(税抜） ●CDセット販売と購入制限

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただく際には、購入制限がございます。いずれも、お一人様1会計につき、形態セットは5点まで、単品は20点までご購入可能です。

【NO LABELS: PART 02】

3形態[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。

【NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)】

3形態[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。

【NO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)】

2形態[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)]セット、もしくは単品(2形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。

【NO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)】

2形態[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)]セット、もしくは単品(2形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。

【NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)】

単品でのご予約のみになります。 ●CD購入特典：応募抽選用シリアルナンバー

CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。

対象商品 (下記形態以外は対象外です)

・NO LABELS: PART 02

・NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。

※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ差し上げます。

※「TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop」でご購入の方は、こちらのご案内をご確認ください。

※「NO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)」「NO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)」「NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)」は、「NO LABELS: PART 02」「NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)」で実施している「応募抽選用シリアルナンバー」は対象外になりますのでご注意ください。

※「応募抽選用シリアルナンバー」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。 ●ショップ別購入特典

【NO LABELS: PART 02】

◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種

・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種

・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム

【NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)】

◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種

・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種

・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム

【NO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)】

※本バージョンにおいてはショップ別購入特典はございません。

【NO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)】

◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

・2形態セット購入特典 : フォトカード1種

※本バージョンにおいては単品特典はありません。

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・2形態セット購入特典 : フォトカード1種

※本バージョンにおいては単品特典はありません。

【NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)】

◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

・単品購入特典 : フォトカード1種

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・単品購入特典：フォトカード1種

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。

※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。

※各形態ごとの特典の絵柄は異なります

※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。

※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。

※絵柄は後日発表いたします。 ●店舗別購入特典

TOWERRECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。

対象商品

・NO LABELS: PART 02

・NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)

【NO LABELS: PART 02】

・TOWER RECORDS：フォトカード2種のうちランダム1種

・HMV・ローソン店頭Loppi端末：フォトカード2種のうちランダム1種

【NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)】

・TOWER RECORDS：フォトカード2種のうちランダム1種

・HMV・ローソン店頭Loppi端末：フォトカード2種のうちランダム1種

※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。

※各形態ごとの特典の絵柄は異なります

※絵柄については後日お知らせいたします。 （問）Weverseカスタマーセンター：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター：https://support.universal-music.co.jp/hc/ja