卓球の国内最高峰「ノジマＴリーグ」に、卓球用品の大手総合メーカー「バタフライ」（株式会社タマス）が、２０２６―２７年シーズンからトップカテゴリーの協賛社に就くことが決まった。リーグ創設１０季目の節目を迎える来季へ、同社の大澤卓子（たかこ）社長と、Ｔリーグの坂井一也理事長（６１）が対談し、世界最高峰リーグへの成長を促進していくための強力タッグを約束。昨年も子供向けのイベントや地域と連携した施策を行ってきたが、今後も１シーズン計１５０試合の強みを生かし、集客へのさらなる“仕掛け”を誓った。

２８年ロス五輪シーズンを目前に、Ｔリーグのトップパートナーに就いたバタフライ。リーグと手を取り合い、目指すのは「存続」だ。

大澤社長（以下、大澤）「発足時からサポートさせていただいて９季目。２年ほど前から月１ペースで会議を始め、さまざまな活動をさせていただきました。今回、さらに踏み込んで活動していきたいと。せっかく発足した国内リーグ。ポンと打ち上げ花火を上げるより、ずっと存続できるように」

坂井理事長（以下、坂井）「２年後はロサンゼルス五輪も控えているため、来年は卓球への注目度も高まる。頼もしいですね」

バタフライはリーグが発足した１８―１９年に男子のボールを提供。２０―２１年からは公式ユニホームを提供するなど縁の下から支えてきた。

大澤「Ｔリーグは（レギュラーシーズン＝ＲＳ）１５０試合…つまり卓球ファンが集まる１５０の場があるのです。自社で体育館を借りてプロ選手を集め、試合をしてもらう。これを１５０回も行うのは大変。そういった場をリーグにつくっていただき、普及に生かせると考えてきました」

ここまでの８シーズンは、平たんな道のりではなかった。

坂井「コロナ禍は海外選手を呼べませんでした。今季も各チームがホームアリーナを保有していないので、会場は約１年前から押さえないといけません。（会場の予約を）他競技とのくじで取れなかったり。開幕戦やプレーオフは多くの観客に来場していただきますが、ＲＳにも施策を一生懸命考えています」

８シーズン続けてきてリーグの存続価値も実感する。

坂井「張本美和選手は１９年に当時１０歳で初出場しました。ジュニアが参加してシニアの国内トップ選手と対戦経験を積みます。今や世界ランク４位と活躍しています。若手選手強化の土壌になっていると感じます」

大澤「世界に活躍の場を広げる日本のトップ選手にとっても、拠点や母体があるということは、きっと安心感があると思いますね」

３月のプレーオフ決勝は男子２４２８人、女子３１４５人の観客を動員。集客の課題はＲＳ。一日平均６４３人で微増しており伸びしろはまだまだ。バタフライは“仕掛け”を考案する。

大澤「子供や学生たちにアプローチできればと考えます。昨年２月の山口県柳井市、同９月の北海道帯広市でのリーグ戦では事前にお子さん向けのイベントを開催してアナウンスしたら、来場者は県内、道内から来てくれた方が多かったんです」

坂井「柳井市は１１５４人、帯広市は男女２試合で１５０４人が集まりました」

大澤「子供たち向けで言うと、当社では４年前から入門冊子を配布してきました。卓球部って顧問が卓球未経験であることも多く、用具の選び方からサービスの出し方など参考になればと。気づいたのは智和選手や美和選手のようなレベルにはほど遠いにしても、熱中してくれる子も多かったこと。当社の新卒採用でも卓球との出合いは『部活』と言う人が多いんです。熱心な子たちにプロの“本物”のプレーを見ていただきたい。この活動は地域展開も始まったので、Ｔリーグの開催をアナウンスしていければ」

欧米勢も呼ぶ 野球、サッカーなど国内屈指の人気スポーツにも学ぶことは多い。

坂井「プロ野球やＪリーグは選手が入れ替わっても、チームを応援する人が多い。卓球は個人競技だから難しいけど、本拠地でイベントを増やすなど地域密着を高めたい。前季もプレーオフでＴ．Ｔ彩たまのシャツを着た応援合戦を見ました。少しずつ浸透しているのかな」

目指す「世界最高峰のリーグ」へ、海外勢の存在は大きい。韓国、中国を中心にアジア出身は多くいる一方、男子の実力者がそろう欧州など遠方からの参戦は少ないことも課題だ。

大澤「韓国選手にとってはリーグに参加する候補の一つに確実に入っています。移動は飛行機で２時間、１泊２日で参加もできます。欧州の選手も決して興味がないわけではないと思います。当社の契約選手ではプライベートで日本に来る選手も多く、日本は食べ物の種類が豊富なので、海外選手から人気があるんです。ただ、移動距離や時差が壁となり、ドイツやフランスなど近場のリーグを優先してしまうんだと思います」

一方、Ｔリーグは欧米勢が魅力的に感じるだけのポテンシャルを秘めていると考える。

大澤「日本はトップからジュニアまで競技レベルが高いので、練習相手が何人もいます。先日の世界卓球団体戦でロンドンに行った際に各国の協会の方と話しましたが、強豪国はいいけど、ハンガリー、ポルトガル、米国など強化に苦労している印象。卓球はいろんな戦型の選手と練習することが強くなるために必要ですが、強い選手が少ない国は同じ選手で練習したり、練習相手を探すのに苦労も多い。その点、日本は国内で相手が見つかる。練習環境を世界にアピールして、Ｔリーグが受け皿になれれば、欧州の有力選手も来てくれるかもしれません」

来季は男女ともに７月２５日に開幕し、舞台は初の海外開催となる台湾だ。

坂井「毎シーズン観客総数は１万人増が目標。この先１０年、１５年と長く続けていければ。世界最高峰のリーグを目指していきます」

大澤「Ｔリーグと密に活動させていただき、いい形で存続させたい。卓球ファンの皆様と交流し、競技の魅力を広げられたら」

競技団体とメーカーがタッグを組み、メイド・イン・ジャパンのリーグを築いていく。

◆Ｔリーグ ２０１８年に発足。１８―１９年は男女各４チームで始まり、女子は２１―２２年に九州、２２―２３年に京都、男子は２３―２４年に金沢と静岡が加わり、現在は男女各６チーム。団体戦方式でダブルス１、シングルス３の４試合の実施。２―２の場合は１ゲームの延長を行う。勝ち点は４―０で４、３―１、３―２で３、２―３で１点を獲得。レギュラーシーズンは例年７月〜翌年３月。各チーム、ホーム１２、アウェー１２、セントラル１の計２５試合を戦い、プレーオフ進出を争う。

◆大澤 卓子（おおさわ・たかこ）奈良県生まれ。岡山・就実高の卓球部出身。東洋英和女学院大、明治大学大学院卒。２０１６年に同社で初の女性の代表取締役社長に就任。

◆株式会社タマス 創立１９５０年１２月１９日。代表取締役社長は大澤卓子氏。本社所在地は東京・杉並区で工場は埼玉・所沢市。ドイツ、中国、韓国、タイに海外法人を持つ。主な事業は卓球用品の製造および販売、メディア、卓球場の運営。卓球を通じて、世界をもっと幸せにするためのブランド「バタフライ」を展開。

◆坂井 一也（さかい・かずや）１９６５年１月２８日、兵庫生まれ。６１歳。中学から九州産業大１年まで卓球に励む。卒業後、九州相互銀行、エクス・ツールスを経て、ガンホー・オンライン・エンターテイメントでは２月に代表取締役社長ＣＥＯに就任。２０２０年にＴリーグ理事、２１年に理事長。