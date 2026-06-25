【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#28

【前回を読む】「俺の野球人生で一番輝かしい思い出」巨人と大激戦を繰り広げた1976年日本シリーズ

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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「俺の野球人生で一番輝かしい思い出」と森本が語った、1976年11月2日、初めて阪急が巨人を破って日本シリーズ優勝を決めた起死回生の逆転ホームラン。森本の運命はこれを境に急展開することになる。

森本が巨人の左腕・ライトから打ったホームランだが、監督の上田利治は後年になって、「ライトが変化球を投げるときのグラブの動きの癖は、事前にわかっていてミーティングで話していた」と繰り返し語っている。しかし、森本は記憶にないという。

「そんなことを言われていたのかなあ。スライダーが入ってくるところを打ったのは覚えている」

おそらくいつものように自らの「読み」と「本能」で打ったのだろう。

76年11月22日、阪急ブレーブスと中日ドラゴンズの間で、大型複数トレードが成立した。阪急は森本、戸田善紀、大石弥太郎、小松健二の4人。中日側は島谷金二、稲葉光雄、大隅正人の3人。現在では見られなくなったトレードの形態である。

森本は、このトレードを納会で知らされたというが、日本シリーズの時点ですでに阪急内部では決まっていたという。

森本の移籍は、当時の中日・与那嶺要監督が熱望したものだった。

「与那嶺さんが中日の前にロッテのコーチ(67〜69年)をしていて、その頃、俺はロッテの一線級投手から、ボコボコホームランを打っていた。それもいい場面でね。本拠地の東京球場は狭かったから。その印象があったのかな。ロッテといえば村田兆治もよく打ったよ。真っ直ぐだけにヤマを張ってね、フォークが来たらごめんなさい、って感じだった」

ところで、この大型トレード、記者会見の模様が伝説のように語り継がれている。それは、「トレードで中日へ移籍する選手たちは満面の笑みで、阪急に来る選手たちは沈痛な表情をしていた」というものだ。当時のスポーツニュースの映像が現存しているのかどうかもわからないが、この「記者会見伝説」を検証してみたい。いくらパ・リーグが不人気で、巨人戦で全国ネットのテレビ中継があるセ・リーグが人気だったにしても、阪急は日本シリーズに連覇し、黄金時代だった頃だ。

「少なくとも俺はニコニコしていたかもしれんね」と森本は語る。まず当時のトレードによくあった「厄介払い」ではなく、与那嶺監督に評価されて指名されたこともあるが、最大の理由は、「関西の球場での観客の執拗なヤジに辟易していたこと」だ。

「俺が若い頃、免停中に車の運転をしてしまって、新聞に載ったことがあるんだ。かなり前の事件なのに、近鉄の本拠地・日生球場なんかでしつこく『無免許運転！』とヤジられていた。阪急最後の年までだよ。俺、三塁手やろ、すぐ横のスタンドからヤジられるから、いい加減うんざりしていた。ああ、あのヤジから解放されるのかと思うとホッとしたよ」

いちがいに地域性のせいにするわけにはいけないが、一部には粘着質で不躾なタイプが幅を利かせ、悪目立ちがみられるのも確かだ。愛媛県で生まれ育った森本は「関西は世知辛い」と言う。そして、中日から阪急に移籍するメンバーの中に「沈痛な表情」をしていた選手がいたこともそれなりの理由があった。

（中村素至／ノンフィクションライター）