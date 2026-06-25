北中米W杯グループBの最終順位とラウンド32進出チーム

FIFAワールドカップ（W杯）の公式Xアカウントは現地時間6月24日、北中米W杯グループBの全日程が終了し、スイスとカナダがラウンド32へ進出した最終順位を公開した。

順当な勝ち上がりにファンからは「予想通りの結果」と声が上がっている。

同日に行われたグループ最終戦で、スイスはカナダと対戦。後半早々にルベン・バルガスとヨハン・マンザンビの連続ゴールで先制し、カナダの反撃をプロミス・デイビッドの1点に抑えて2-1で勝利した。この結果、スイスは2勝1分の無敗とし、勝ち点7でグループ首位通過を決めた。

一方、最終戦で敗れた開催国のカナダだが、第2戦でカタール相手に6-0と大勝していたことが大きく、勝ち点4で並んだ3位ボスニア・ヘルツェゴビナを得失点差で上回り2位を死守した。これにより、同国史上初となるノックアウトステージ進出の快挙を成し遂げている。なお、カタールは勝ち点1で最下位敗退となった。

グループステージ突破を決めた両国に対し、SNS上では「スイスおめでとう」「ここは順当に上がったイメージ」「予想通りの結果」と納得のコメントが寄せられた。また、次戦に向けて「カナダは韓国との対戦になる可能性が一番高い」と早くも先を見据える声や、「カタールは酷いチームだ」といった反応も見られた。（FOOTBALL ZONE編集部）