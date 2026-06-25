次代のエース候補が九回のマウンドを託された。

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24日、日本ハムは4本塁打を含む13安打を放つなど、7−4でロッテに勝利。守護神として九回に登板したのが、昨季は先発で8勝した達孝太（22）である。

この日、一発を打っているポランコから三振を奪うなど、わずか11球で打者3人を斬って取り、プロ初セーブをマークした。

達は今季も先発として期待されていたものの、2勝6敗と調子が上がらず、伸び悩んでいた。そこで新庄監督は「腕を振ることが大事。先発に戻った時、その感覚が頭に残るから」と、短いイニングを全力で投げるリリーフに配置転換。16日の広島戦、19日のソフトバンク戦でそれぞれ1イニング、2イニングを無失点に抑えていた。

試合後、新庄監督は「抑えの経験もさせたかった」と説明したが、1試合のみの“サプライズ”で終わるのか。

日本ハムは守護神の柳川が19セーブを挙げているものの、ここ4試合で計5失点。この日も八回から登板し、1安打2四球2失点と精彩を欠いた。首脳陣は疲労が原因と見ており、試合後に登録抹消が決まった。

達に関して新庄監督は、「（西武の）平良くんもずっと抑えで、今は（先発として）いい投手になっている」と言っている。他にも好例がある。中日の涌井秀章だ。

西武時代の2012年は開幕から3戦3敗で二軍落ち。抑えのゴンザレスが期待を裏切り続けたこともあり、5月に急きょ、新守護神に抜擢された。この年は52試合にリリーフ登板し、30セーブをマーク。当時の西武首脳陣も「1イニングを思い切り投げることは、先発に戻った時にもプラスになる」と話していた。

その後、涌井はFA移籍したロッテで15年に最多勝（15勝）に輝くなど、先発として復活。40歳の現在も現役でプレーしている。

新庄監督が達にリリーフの経験を積ませるといっても、数試合ではさほど効果は期待できない。幸い、チームは先発投手が豊富だけに、今季は達を抑えで固定するのもアリかもしれない。