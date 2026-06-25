【小林至教授のマネーボールQ&A】#27

【前回を読む】監督・選手・コーチに不祥事発覚…その時、球団はどうする？「内々で何とかする」時代はもう古い

【Q】 前回のコラムで、プロ野球の球団が「メディア企業化している」とありました。これは具体的にどういうことなのでしょうか？

【A】 かつての球団は選手と試合を管理し、テレビや新聞に取り上げてもらう「コンテンツ供給者」でした。しかし、2004年の球界再編問題で赤字補填型経営の限界が露呈し、ソフトバンク、楽天というIT企業も参入。「管理会社のままでは成長しない」という危機感が広がりました。

メディア企業化の出発点は、カメラではなく権利です。主催試合の映像、写真、データを誰が撮り、誰が二次利用し、誰が売るのか。放映権をテレビ局へ売って終わるのが従来型なら、自ら制作し、ライブ、ハイライト、短尺動画、アーカイブに分けて販売・活用するのがメディア型です。

パ・リーグ6球団が共同事業を始めた際も、最初の仕事は映像を束ね、配信や二次利用を球団側で設計できるようにすることでした。球団が動画や出版物をつくるたび、外部に権利処理を頼んでいては、財布も企画ももちません。

私がいたホークスでも、中継事業をテレビ局に丸ごと委ねる形から、球団が事業主体となり、局や映像制作会社には制作だけを委託する形へ改めました。「事業委託」と「制作委託」は似ていますが、主導権も財布の置き場所も大違いです。テレビ局が面白くなかったのも無理はありません。日本ハムは中継設備まで自前で整えました。権利はお願いして返してもらうものではなく、コストと摩擦を引き受けて初めて握れるものです。

この流れは米国でも加速しています。地域スポーツ局の経営破綻を受け、2026年はMLBが30球団中14球団のローカル中継を制作。ブレーブスは「ブレーブスビジョン」を立ち上げ、制作、広告営業、配信を自ら管理しています。

権利を握れば、動画配信、SNS、出版物、アプリへ展開できます。無料のSNSは玄関、有料配信は商品、チケットとECはレジです。ただし、「いいね」だけでは選手の年俸は払えません。重要なのは、チケット、EC、会員、視聴を共通IDで結び、「いつ来たか、何を見たか、何を買ったか」を把握することです。そのデータを顧客生涯価値の向上やスポンサー提案に換える。広告も「何万人に届いたか」から、「どんなファンが、どう反応したか」へ進化します。

ですから、ファンIDは目的ではなく心臓部です。最終目的は、ファンとの直接接点と収益の出口を握ること。MLBも全権利が完全に一元化されているわけではありませんが、全国・海外向け放映権、MLB.TV、配信基盤をリーグ単位で束ねてきました。対してNPBは、権利が球団、放送局、リーグに細分化されています。12球団が権利を束ね、収益配分を透明化しなければ、世界市場では戦えません。球団がメディア企業になるとは、毎日投稿することではない。物語と顧客と財布の入り口を、自分で握ることなのです。

（小林至／桜美林大学教授）