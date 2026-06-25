欧州全域が、ギリシャ文字のオメガ（Ω）の形をした巨大な高気圧の尾根に閉じ込められる「オメガブロック（Omega block）」によるヒートドーム現象に見舞われている。

サハラ砂漠から流れ込んだ熱い空気が、大気の停滞によって外へ逃げ場を失い、大規模な停電や公共交通機関のまひ、休校などのインフラ被害や人的被害が相次いでいる。

24日（現地時間）、ロイター通信やAFP通信などによると、気温は平年より最大18度以上高くなり、観測史上最悪の6月の猛暑が欧州を襲った。

最も大きな被害を受けたフランスでは、23日に南西部ピソスで気温が44.3度まで上昇し、気象観測開始以来、最も暑い日を記録した。

過熱した変電所が稼働を停止し、全国で最大10万6000世帯が停電の被害を受けた。人的被害も深刻で、泳ぐなど暑さをしのごうとして起きた溺死事故を含め、少なくとも48人が死亡した。

冷房機器の需要も急増し、カルフールではわずか1日で扇風機とエアコン3万台が売れた。

英国でも、イングランドとウェールズの大半の地域に猛暑警報の最高レベルとなる赤色警報が発令され、その期間も延長された。

高温による線路の変形が懸念されたため、列車の運行が相次いで取りやめとなった。約1100校が休校または短縮授業を実施した。エッフェル塔やブリュッセルのアトミウムなどの主要観光名所は営業時間の短縮を決め、バッキンガム宮殿の衛兵交代式も縮小された。

イタリアはローマやミラノなど16都市に赤色警報を発令した。フィレンツェのウフィツィ美術館は空調システムの故障により、入場券の販売を中止した。

ベルギーでは1833年に気象観測を開始して以来、6月24日としては最高気温（35〜37度）を更新し、オランダでもスポーツイベントが相次いで中止となった。

猛暑前線は週末以降、東へ移動し、ポーランドやハンガリー、クロアチアなど中・東欧にまで広がる見通しだ。

気候学者らは、今回の猛暑は7万人以上の死者を出した2003年の大惨事の際と同じ「オメガブロック」現象によるものだと指摘した。

圧力鍋のふたのように大気を押さえつけるヒートドームの影響で、大西洋からの冷たい空気が流入できず、内部の温度が上昇し続ける構造だ。

事態が深刻化する中、世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長は、「欧州の気温上昇の速度は世界平均の2倍に達している」とした上で、「各国の指導者は、気候変動に強い保健システムの構築への投資を惜しまず、気候危機の緩和に向けた対策を直ちに加速させなければならない」と強く訴えた。