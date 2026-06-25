21日、京畿道竜仁市（ヨンインシ）のエバーランドの夜空に人形を乗せたドローン5機が飛んだ。通常のドローンショーとは違い、いちいち経路を入力しなくても大まかな命令を下せばドローンが互いに通信して位置をとる。韓国ドローンスタートアップ「パブロ航空」の自律群集飛行技術だ。人形の代わりに爆薬を搭載すれば、自ら目標に向かって爆撃する武器に変身する。このドローンショーは無人自爆ドローンのための実験舞台ということだ。

イラン戦争でドローンは現代戦の主役に浮上した。今回の戦争でイランは1機あたり5000万ウォン（約520万円）ほどの自爆ドローン「シャヘド136」を使用したが、これを防ぐために60億ウォンの「パトリオット迎撃ミサイル」を撃つという「費用不均衡」が繰り返された。米国もシャヘドに似た安価なドローン「ルーカス（LUCAS）」を投入したほどだ。価格が安いドローンをどれほど大量に投入して運用するかが戦争の勝敗を分ける時代が到来したのだ。

K（韓国）防衛産業は戦車や自走砲など通常兵器では世界的な競争力を持つが、軍用ドローンは後発走者だ。市場調査機関マーケッツアンドマーケッツによると、世界の軍用ドローン市場は2025年の158億ドル（約2兆5560億円）から2030年には228億ドルへと、毎年7．8％ずつ成長する見通しだ。

この市場に挑戦できるほどの韓国企業はまだ見えないが、イラン戦争を契機にドローンが注目され、K防衛産業でも韓国版アンドゥリル（米防衛企業）を夢見るスタートアップが次々と企業公開（IPO）を準備している。ニアスラボやパブロ航空などが代表的な例だ。

これらスタートアップが開発するドローンの核心は「価格性能比」だ。パブロ航空がフォームボードのような安い素材で自爆ドローンを作るのに必要な費用は1000万ウォン以下だ。一人がドローン20機を制御する群集飛行技術は兵力の減少に対応できる。パブロ航空のキム・ヨンジュン議長は「ドローンのスペック、ハードウェア競争よりは低コストでドローンを迅速に生産して効率的に運用する能力が重要になる。群集飛行が主流の技術に浮上するだろう」と話した。

ニアスラボは時速250キロで敵のドローンに突進し、衝突して爆破する3キロの小型迎撃ドローン「カイデン」を開発した。ニアスラボのチェ・ジェヒョク代表は「現代の防空は性能競争よりも持続可能な体系を作れるかの戦いだ。消耗型の脅威には消耗型の体系で対応するというのがカイデンの戦略」と説明した。

Kドローンのスタートアップの技術追撃ペースは速い。問題は実戦経験と納品実績だ。国内には各種規制で民間企業がドローン爆破実験をする場所がなく、軍が新しい武器体系を導入するには越えるべき障壁が多い。キム議長は「軍納品実績がなければ、海外に出ると『自国でも使用されないのになぜ我々が買うのか』という声も聞く。自爆実験ができないのでカナダに行って実験した」と伝えた。

専門家らは政府の前向きな態度が必要だと指摘する。全北大のチャン・ウォンジュン先端防衛産業学科教授は「現在、軍が新しい武器を取得するには手続き上5〜10年かかるが、ドローンのような分野は試作品を少量でも早期に購買できる制度が必要だ」と話した。

ドローンが中小企業間の競争製品に指定され、業界が零細だという懸念もある。航空安全研究院の調査によると、国内に6493社のドローン関連企業があるが、平均売上高は1億7100万ウォンにすぎない。ドローン製作会社だけを見ても平均売上高が6億8600万ウォンほどだ。尚志大のチェ・ギイル軍事学科教授は「資本力と技術力を持つ企業が参入できるよう規制の改善が必要だ」とし「同時に力のあるスタートアップには果敢に政府が投資するべき」と助言した。