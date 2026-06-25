ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】震度4を観測 青森市で１人けが【青森で最大震度6強の地震】 【速報】震度4を観測 青森市で１人けが【青森で最大震度6強の地震】 【速報】震度4を観測 青森市で１人けが【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 9時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 消防によりますと、震度4を観測した青森市で地震の揺れにより自宅のドアノブに胸をぶつけたとして1人が病院に搬送されたということです。けがの程度は分かっていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 井の頭線, 大阪, リハビリ, フローリング, 長野, 寺田屋, 明大前, 埼玉, 工場