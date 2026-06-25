■FIFAワールドカップ2026 グループC スコットランド − ブラジル（日本時間25日、マイアミスタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

サッカー男子ブラジル代表（FIFAランク6位）は、スコットランド代表（同42位）と対戦している。後半から、エース・ネイマール（34）が出場した。

4大会連続で代表入りを果たしたネイマール。ここまで2試合を欠場したが、王国のエースがついにW杯のピッチに立った。2023年10月のW杯予選・ウルグアイ代表戦以来、約3年ぶりの出場を果たすと、会場は大歓声に包まれた。

ブラジルはモロッコとのグループステージ（GS）第1戦を1−1の引き分けで終え、ドロー発進。日本時間20日に行われたハイチとの2戦目は、前半、マテウス・クーニャ（27）が2点、ヴィニシウス・ジュニオール（25）が1点を決め3−0で快勝、今大会初勝利をあげ勝ち点を「4」としてグループ首位に躍り出た。

黄色のシャツを着たブラジルサポーターで埋まったヒューストンスタジアム。勝てば決勝トーナメント進出が決まる大事な試合でブラジルは前半7分、スコットランドGKからDFへのショートパスをラヤン（19）がプレスをかけると、こぼれ球がゴール前へ。フリーのヴィニシウス ジュニオールが落ち着いてゴールに流し込んで、ブラジルが1点を先制した。

さらにアディショナルタイム、相手ゴール前での激しいボールの奪い合いから、ブラジルはペナルティエリア内右からクロスを入れると、ファーサイドに走りこんだヴィニシウス ジュニオールが頭で合わせてゴールネットを揺らした。ジュニオールの今大会4得点目で、ブラジルが2−0とリードして前半を終えた。