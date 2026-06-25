元「TOKIO」の山口達也さん（54）が24日、インスタグラムを開設したことを報告した。23日にはYouTubeチャンネルを開設しており、SNSでの発信活動を本格化させている。

山口さんは「山口達也です Instagram始めました 操作に苦戦中… コチラでも宜しくお願いします」とつづり、近影も投稿した。

23日にはYouTubeチャンネルの開設を発表したばかり。24日にはさっそく動画を投稿し、動画冒頭で「深く反省を続け自戒をしながら日々過ごしております。本当に皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしました。あらためておわび申し上げます」と謝罪した。

続けて「芸能界を離れて8年が経ちました。少しずつ今の（生活の）お話をしたり、おこがましいですけれども少しでも世の中のお役に立てる事があったら動いてみたい、何かやってみたいということでYouTubeチャンネルを立ち上げました」とチャンネル開設の経緯を説明していた。

山口さんは18年に起こした不祥事によりTOKIOを脱退し、所属事務所を退所。現在は自身の経験を踏まえたアルコール依存症者向けの講演や危機管理セミナーを行っている。