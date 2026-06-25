ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【青森で最大震度6強の地震】地震発生時の青森・八戸市、岩手・盛岡… 【青森で最大震度6強の地震】地震発生時の青森・八戸市、岩手・盛岡市の様子 【青森で最大震度6強の地震】地震発生時の青森・八戸市、岩手・盛岡市の様子 2026年6月25日 9時19分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう午前7時30分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。青森・八戸市、岩手・盛岡市の地震発生時の様子です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 住宅, 介護タクシー, 鎌倉, 配線, 埼玉, 神事, デイサービス, 工場, 世田谷区