24年7月に始動した10人組メンズアイドルグループ「XP!A」の、あまとが,25日までにXを更新。インターネットカジノ店を利用したとSNS上で指摘された件について謝罪。「運営やメンバーと何度も話し合いを重ねた結果、7月1日より活動を再開し、8月5日のXP!A2周年ライブをもってXP!Aを卒業することとなりました」と、活動再開と、グループからの脱退を発表した。その上で「また、XP!A卒業後も、引き続きRINDOの所属タレントとして、個人で活動を続けてまいります」とした。

そして、「正直、自分が再びステージに立つべきなのか悩んだ日もありました。それでも、これまで応援してくださった皆様に何も伝えないまま終わるのではなく、最後に直接感謝の気持ちを伝えたい、そして自分自身の責任として最後まで誠実に向き合いたいという思いが強くありました」と活動を再開する理由を説明。「失った信頼を言葉だけで取り戻すことはできないと思っています。だからこそ、残された時間の中で一つひとつのステージに真摯に向き合い。自分にできることを精一杯やり切りたいと思います。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

これについて、所属事務所RINDO Entertainmentは、公式サイトで声明を発表。「このたび、弊社所属タレント▷せーぶぽいんと ゆの、たくみん、XP!A あまとに関し、SNS上でインターネットカジノ店の利用が指摘された件につきまして、ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と、7人組男性アイドル「▷せーぶぽいんと」の、ゆのと、たくみんの件を含めて謝罪。その上で、弁護士の協力の下、事実確認を行った上で当該タレントの芸能活動を休止し、所属タレント全員を対象にコンプライアンス研修を実施し、誓約書の提出など再発防止策を行ったと説明した。

また、XP!Aも公式サイトで声明を発表。「メンバー・スタッフ間で今後について慎重に話し合いを重ねた結果、あまとは2026年8月5日(水)に開催いたしますXP!A2周年ライブをもちましてグループを卒業することとなりました」と、まず、あまとの卒業について報告。その上で「あまとは2026年7月3日(金)開催のライブより活動を再開し、周年ライブまでの期間に予定されている7月のライブへ出演いたします。今回の決断に至るまで様々な話し合いを重ねる中で、メンバー全員が『10人で少しでも長くステージに立ちたい』という想いを持っておりました。その想いも踏まえ、周年ライブを一区切りとして活動する運びとなりました」と、あまとが周年ライブまでグループで活動する理由を説明した。

そして「残された期間は決して長くありませんが、あまとを含む10人のXP!Aへの変わらぬ応援をいただけますと幸いです」とファンに呼びかけた。