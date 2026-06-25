決勝Ｔで日本と対戦の可能性あるモロッコが打ち合いを制す！ ハキミ弾などで４−２逆転勝利！ ハイチは意地を見せるも…【Ｗ杯】
現地６月24日に行なわれた北中米Ｗ杯グループＣの最終節で、モロッコ代表とハイチ代表がアトランタ・スタジアムで対戦した。
Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突する。日本ファンの注目も集まるなか、先手を取ったのは、連敗ですでに敗退が決まっているハイチ。10分、右サイドからのデュベルンヌの折り返しに、ジョゼフがワンタッチで合わせてネットを揺らした。
モロッコは39分に同点弾を奪う。エル・カンヌスのシュートのこぼれ球をハキミが押し込んだ。
追いつかれたハイチは、直後に再び一歩前に出る。43分、ペナルティエリア手前でデュベルンヌからのパスを受けたイシドールが右足を一閃。強烈な一撃をゴール左に突き刺した。
ただ、モロッコも譲らない。45＋１分、ハキミの右サイドからのパスに反応したサイバリがダイレクトシュートを流し込み、２−２とした。
後半はモロッコが攻撃の圧力を強め、78分についに逆転。右CKの流れからラヒミが豪快なシュートをねじ込んだ。
勢いに乗るアフリカの雄は、89分にダメ押しの４点目を奪う。ペナルティエリア左で相手からボールを奪ったラヒミがラストパス。これをヤシンが落ち着いて流し込んだ。
このまま試合は終了し、４−２でモロッコが勝利した。
モロッコはブラジルと同じ勝点７でフィニッシュしたが、得失点で３下回り、C組２位で通過となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突する。日本ファンの注目も集まるなか、先手を取ったのは、連敗ですでに敗退が決まっているハイチ。10分、右サイドからのデュベルンヌの折り返しに、ジョゼフがワンタッチで合わせてネットを揺らした。
追いつかれたハイチは、直後に再び一歩前に出る。43分、ペナルティエリア手前でデュベルンヌからのパスを受けたイシドールが右足を一閃。強烈な一撃をゴール左に突き刺した。
ただ、モロッコも譲らない。45＋１分、ハキミの右サイドからのパスに反応したサイバリがダイレクトシュートを流し込み、２−２とした。
後半はモロッコが攻撃の圧力を強め、78分についに逆転。右CKの流れからラヒミが豪快なシュートをねじ込んだ。
勢いに乗るアフリカの雄は、89分にダメ押しの４点目を奪う。ペナルティエリア左で相手からボールを奪ったラヒミがラストパス。これをヤシンが落ち着いて流し込んだ。
このまま試合は終了し、４−２でモロッコが勝利した。
モロッコはブラジルと同じ勝点７でフィニッシュしたが、得失点で３下回り、C組２位で通過となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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