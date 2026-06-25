約1年ぶりの再販！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ベネリックの「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ポチャッコ
・けろけろけろっぴ
・ハンギョドン
・マロンクリーム
・バッドばつ丸※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」が見逃せない！
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
中に物を入れると商品のパッケージ風に！大人気アイテムの再販本商品は、中に小物を収納することでまるで実際の商品のパッケージのように見えるユニークなデザインの小物入れです。サンリオの可愛いキャラクターたちがPKG（パッケージ）風に仕上げられており、実用性とデザイン性を兼ね備えています。2025年5月に発売されて大好評だったアイテムの待望の再販となっており、前回手に入れられなかったファンも見逃せない注目のカプセルトイです。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ポチャッコ
・けろけろけろっぴ
・ハンギョドン
・マロンクリーム
・バッドばつ丸※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)