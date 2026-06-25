「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発した。１９日に第２子誕生を発表してから初登板。脳振とうの疑いで前日の試合を欠場したダルトン・ラッシング捕手と今季３度目のバッテリーを組んだ。

初回は１６０キロ超を５球計測するなど無失点と上々の滑り出しを見せた。二回は５番・カラティーニに初安打となる右前打を許した。それでも次打者をスイーパーで３球三振。しかし、次打者・リーは打ち取ったゴロで広く開いた二遊間を破られて一、二塁とされた。

次打者にも中前打で満塁とされた。すると、次打者への２球目でラッシングがサインを間違えたのか、メジャー移籍後最速の１０１・７マイル（約１６３キロ）が捕球し損ねて後逸。同点を許した。ベースカバーした際に大谷は落胆した表情を見せた。

直後のマウンドに集まった際、ラッシングに険しい表情で何かを伝える場面があった。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた岩村明憲氏（元レイズ、ヤクルトなど）は「ちょっともったいないですね」と話した。

さらに二、三塁からはクライドラーに勝ち越しの２点適時打を浴びた。

投手・大谷はここまで投打同時８試合を含む１２試合に登板し、７勝２敗、防御率１・４７を記録している。

前回１７日のレイズ戦は６回を投げて２試合連続となる４失点で、今季自己ワーストの４自責点を記録したが、打線の援護を受けて勝利投手となった。利き手中指のマメがつぶれて流血するアクシデントにも見舞われたが、「常に万全な状態で投げられるわけではない。シーズンをやっていれば、こういうこともある」と言い訳はしなかった。

５月５日・アストロズ戦で２敗目を喫したのを最後に５連勝中だ。