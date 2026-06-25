北中米Ｗ杯の３２チームによる決勝トーナメントで日本と対戦の可能性があるＣ組が１次リーグを終え、１位でブラジル、２位でモロッコが通過した。日本は現状のＦ組２位のままならブラジルと、１位になればモロッコとの対戦となる。３位通過の場合は他組の３位通過国次第となるが、フランス、ノルウェーが突破を決めているＩ組１位との対戦が有力となっている。

６度目の優勝を狙うブラジルは初戦はモロッコと１−１で引き分けたが、２戦目のハイチ、３戦目のスコットランドともに３ゴールをあげて快勝。エースのビニシウスは３戦連続ゴールで計４得点をあげており、２トップを組むクーニャも３ゴールと好調。守備陣も３試合で１失点と安定している。

モロッコは初戦をブラジルと引き分けたが、２戦目のスコットランド戦を１−０で勝利。３戦目のハイチ戦は２度リードされるやや不安定な試合運びながら、最後は逆転で下した。

ＳＮＳなどでは「全然ブラジル強いわ モロッコも強いしほんまにだるい」、「予想通りではあるが苦しいなー」、「本当にどっちと当たっても嫌だな〜」、「モロッコの方が若干マシか・・・」との声が上がっていた。