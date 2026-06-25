◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2回に暴投で失点した。

初回は2死からクレメンスに四球を与えたが、無失点の立ち上がり。ただ、先頭打者・ラーナックへ第1球を投げた直後、右手指を気にする心配な仕草も見せた。

ただ、1−0の2回は3本の単打を集められ1死満塁のピンチを招くと、9番・クライドラーへの初球、直球を投じたがサインミスがあったのか、捕手・ラッシングが捕り損ね、捕逸で三塁走者の生還を許した。直後にラッシングとマウンド付近でコミュニケーションを交わし、改めて確認する姿があった。

1死二、三塁で仕切り直しとなったが、クライドラーには中前適時打を浴び、2者生還。一気に3点を失い逆転を許した。続くラーナックを空振り三振に仕留め、この回を終えたものの大谷はベンチに戻る際、唇をかみ、悔しそうな表情を見せた。

前回登板となった17日（同18日）のレイズ戦は5回に先頭への四球をきっかけに崩れ4失点。それでもこの回以外は粘り、6回7安打4失点で7勝目をつかんだ。防御率は1・47となった。

この日は登板2試合ぶりに投打同時出場しており、自らを援護する2試合ぶりの18号に期待がかかる。

大谷は左膝の炎症を抱えているが、この日の試合前にロバーツ監督は「今のところ膝の状態が投球に影響しているという報告は受けていない」と説明。直近数試合の登板では右手中指のマメが影響し、出血する場面も見られているが「それほど深刻ではない。血が見えると心配になるのは分かるが、患部を保護するために貼っていたものが剥がれたことで出血しただけ」とこちらも不安視していなかった。