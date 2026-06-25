ヤフオクの金歯も溶かす!? 執念で「金塊1kg」を目指す男性を直撃。そのロマンが凄すぎた
金の価値が高騰している昨今、だからこそ興味深いコンテンツが話題を呼んでいます。
YouTubeチャンネル「ゴールドハンタービンゴ」は、腕時計やアクセサリーの金の部分を溶かして大きな金のインゴット（金属の塊）を作る企画「金塊1kg育成計画」を進行中。
2026年2月に発信された動画では、それまで作ったなかで一番大きかった金塊（160.03グラム）と新たに作った小さな金塊を融合させ、ビッグな金塊を製作する作業風景を公開しています。
ブローチ、18金リング、ロレックス、ベルト、そしてヤフオクで落札した金歯などをバーナーで溶かしながら、小さな金塊を製作。それらを合体させ、結果的に大きな金塊が完成しました！
それまでの仕入れ額の合計は269万7299円だったそう。一方、そこから採取した金で作り上げたビッグな金塊は、なんと399万7500円もの価値になりました。すごいですね……！
というわけで、同チャンネルの“中の人”にこのような企画を始めた理由、最終的な目標などを聞いてみました。
◆「金塊1kg育成計画」がスタートしたきっかけ
――現在進行中の「金塊1kg育成計画」を始めたきっかけを教えてください。
ゴールドハンター：もともと、YouTubeで「金を溶かして売ったら儲かるのか？」という検証動画を発信していました。実際には計算するだけで売りはせずやっていたのですが、そのなかで少しずつ金が手元に残っていくのがおもしろくて「これ、コツコツ集めていったら最終的に1kgの金塊になるんじゃないか？」と思ったのがきっかけです。
いきなり大きな金塊を買うのではなく“いろんなものを溶かして育てていく”というストーリー性がおもしろいなと思い、この企画をスタートしました。
――金塊はどのようにつくるのか、改めて製作の流れを教えてください。
ゴールドハンター：基本的には、以下の流れです。
1. ヤフオクやリサイクルショップなどで金製品を仕入れる
2. 石や不純物を取り除く
3. バーナーで加熱して溶かす
4. グラファイトモールドに流し込む
5. 冷却→取り出し
6. 酸洗いして酸化膜を落とす
7. 必要に応じて磨き
この工程を繰り返し、小さな金塊を大きな金塊へと育てていく感じです！
――その作り方はご自身で考案したのでしょうか？
ゴールドハンター：完全にゼロから発明したわけではなく、金属加工の基本（溶かして型に流す）をベースにしています。
ただ、「いろんな金製品を集めて一つの塊にしていく」「検証しながら育てていく」というスタイルは、自分のチャンネルならではかなと思っています。
◆「こんなに金入ってるの？」と驚いたのは、金歯
――金塊を作っているとき、特に意識していることはありますか？
ゴールドハンター：一番意識しているのはしっかり溶かしきること（温度）や、不純物をできるだけ取り除くことですね。
あと、見た目も大事なので「インゴットっぽくきれいに仕上げる」ことも、かなり意識しています。
――当初は金塊作りに苦労されましたか？
ゴールドハンター：かなり苦労しました（笑）。特に、最初は「温度が足りずにうまく流れない」「表面がボコボコになる」「購入したけど金じゃなかった」といった失敗が多かったです。
今は経験を積んで、温度管理や流し込みのタイミングがだいぶ安定してきました。
――ブローチ、18金リング、ロレックスなどをバーナーで溶かしたりしながら金塊を製作する様子を拝見しました。これらのなかで、もっとも効率的に金を採取できたのはどれですか？
ゴールドハンター：一番印象に残ってるのは、金歯ですね。見た目は正直、ちょっと抵抗あるじゃないですか？ でも、実際にやってみると「え、こんなに金入ってるの？」となることが多いです。
YouTubeチャンネル「ゴールドハンタービンゴ」は、腕時計やアクセサリーの金の部分を溶かして大きな金のインゴット（金属の塊）を作る企画「金塊1kg育成計画」を進行中。
2026年2月に発信された動画では、それまで作ったなかで一番大きかった金塊（160.03グラム）と新たに作った小さな金塊を融合させ、ビッグな金塊を製作する作業風景を公開しています。
それまでの仕入れ額の合計は269万7299円だったそう。一方、そこから採取した金で作り上げたビッグな金塊は、なんと399万7500円もの価値になりました。すごいですね……！
というわけで、同チャンネルの“中の人”にこのような企画を始めた理由、最終的な目標などを聞いてみました。
◆「金塊1kg育成計画」がスタートしたきっかけ
――現在進行中の「金塊1kg育成計画」を始めたきっかけを教えてください。
ゴールドハンター：もともと、YouTubeで「金を溶かして売ったら儲かるのか？」という検証動画を発信していました。実際には計算するだけで売りはせずやっていたのですが、そのなかで少しずつ金が手元に残っていくのがおもしろくて「これ、コツコツ集めていったら最終的に1kgの金塊になるんじゃないか？」と思ったのがきっかけです。
いきなり大きな金塊を買うのではなく“いろんなものを溶かして育てていく”というストーリー性がおもしろいなと思い、この企画をスタートしました。
――金塊はどのようにつくるのか、改めて製作の流れを教えてください。
ゴールドハンター：基本的には、以下の流れです。
1. ヤフオクやリサイクルショップなどで金製品を仕入れる
2. 石や不純物を取り除く
3. バーナーで加熱して溶かす
4. グラファイトモールドに流し込む
5. 冷却→取り出し
6. 酸洗いして酸化膜を落とす
7. 必要に応じて磨き
この工程を繰り返し、小さな金塊を大きな金塊へと育てていく感じです！
――その作り方はご自身で考案したのでしょうか？
ゴールドハンター：完全にゼロから発明したわけではなく、金属加工の基本（溶かして型に流す）をベースにしています。
ただ、「いろんな金製品を集めて一つの塊にしていく」「検証しながら育てていく」というスタイルは、自分のチャンネルならではかなと思っています。
◆「こんなに金入ってるの？」と驚いたのは、金歯
――金塊を作っているとき、特に意識していることはありますか？
ゴールドハンター：一番意識しているのはしっかり溶かしきること（温度）や、不純物をできるだけ取り除くことですね。
あと、見た目も大事なので「インゴットっぽくきれいに仕上げる」ことも、かなり意識しています。
――当初は金塊作りに苦労されましたか？
ゴールドハンター：かなり苦労しました（笑）。特に、最初は「温度が足りずにうまく流れない」「表面がボコボコになる」「購入したけど金じゃなかった」といった失敗が多かったです。
今は経験を積んで、温度管理や流し込みのタイミングがだいぶ安定してきました。
――ブローチ、18金リング、ロレックスなどをバーナーで溶かしたりしながら金塊を製作する様子を拝見しました。これらのなかで、もっとも効率的に金を採取できたのはどれですか？
ゴールドハンター：一番印象に残ってるのは、金歯ですね。見た目は正直、ちょっと抵抗あるじゃないですか？ でも、実際にやってみると「え、こんなに金入ってるの？」となることが多いです。