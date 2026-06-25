旅行業界で「添乗員同行ツアー」がリバイバルブーム中！AI全盛期にあえて選ばれる“納得のワケ”とは
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第51回は、旅行会社勤務の大木さんが、かつては「古い」と言われた添乗員同行ツアーの人気再熱とその秘密に迫ります（以下大木さん寄稿）。
◆旅行業界で新たなリバイバルブームとは？
AIに聞けば、世界中の情報が一瞬で手に入る時代になりました。旅先のおすすめスポットも、現地のレストランも、移動ルートも、スマホひとつあれば簡単に調べられます。
そんな時代の中で、意外なものが流行っているのを目にすることはありませんか？
旅行業界でも密かにリバイバルブームとなっているものがあります。
それが「添乗員同行ツアー」です。
かつて添乗員同行ツアーといえば、旗を持った添乗員の後ろを団体でついて歩く、少し古いスタイルの旅行というイメージを持つ人も少なくありませんでした。「海外旅行に慣れていなかった時代のもの」という印象を抱く人もいるでしょう。
ところが今、その添乗員同行ツアーに新たな価値を見出す人が増えています。
スマホもAIもある。自分で航空券もホテルも予約できる。それなのに、なぜあえて「人に案内してもらう旅」が選ばれているのでしょうか。
そこには、AIには代替できない旅の価値が隠されているのです。
◆最適解では満たされない旅がある
AIの進化によって、旅行のあり方は大きく変わりました。
例えば、弊社の旅行アプリ「NEWT」では、航空券やホテルの予約はもちろん、旅行中のお問い合わせにもAIが瞬時に対応しています。旅行の計画を立てる際も、AIに相談すれば、おすすめの観光地や効率的な移動ルート、お得なプランまであっという間に提案してくれます。
今や「最適解」にたどり着くこと自体は、とても簡単になりました。
しかし、その一方で旅行情報があまりにも充実したことで、旅そのものが少し予定調和になりすぎているのではないかと思うのです。実際に旅先で向き合うのは、AIが予測しきれない出来事ばかりです。
その日の天気や街の空気感。偶然立ち寄った店との出会い。思いがけないハプニング。そして、ときには失敗ですら旅の思い出になります。
もしかすると人は、旅行において「効率のよさ」だけを求めているわけではないのかもしれません。むしろ、予定通りにいかないことや、自分では想像していなかった体験に価値を感じているのではないでしょうか。
どれだけAIが進化しても、人間は効率だけでは心が満たされません。特に旅という非日常の場面では、その傾向がより強く表れるように思います。だからこそ今、添乗員の存在が改めて見直されているのかもしれません。
添乗員は単なる情報提供者でも道案内役でもありません。その場の空気を感じ取り、参加者の年齢や体調、興味関心を見ながら、その時々で旅をデザインしなおしていく存在です。
予定通りに進めることではなく、その場にいる人たちにとってより良い体験をつくること。そこには、まだAIだけでは担いきれない価値があるように感じています。
◆大学時代のヨーロッパ旅行での原体験
実は私自身にも、「人がいることで旅が深まった」と感じた原体験があります。
大学時代、女友達3人でヨーロッパをバックパッカーのように旅したことがあります。そのとき、母の知人がたまたまイタリアに住んでいて、イタリアとドイツの一部を案内してもらったんです。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆旅行業界で新たなリバイバルブームとは？
AIに聞けば、世界中の情報が一瞬で手に入る時代になりました。旅先のおすすめスポットも、現地のレストランも、移動ルートも、スマホひとつあれば簡単に調べられます。
そんな時代の中で、意外なものが流行っているのを目にすることはありませんか？
旅行業界でも密かにリバイバルブームとなっているものがあります。
それが「添乗員同行ツアー」です。
かつて添乗員同行ツアーといえば、旗を持った添乗員の後ろを団体でついて歩く、少し古いスタイルの旅行というイメージを持つ人も少なくありませんでした。「海外旅行に慣れていなかった時代のもの」という印象を抱く人もいるでしょう。
ところが今、その添乗員同行ツアーに新たな価値を見出す人が増えています。
スマホもAIもある。自分で航空券もホテルも予約できる。それなのに、なぜあえて「人に案内してもらう旅」が選ばれているのでしょうか。
そこには、AIには代替できない旅の価値が隠されているのです。
◆最適解では満たされない旅がある
AIの進化によって、旅行のあり方は大きく変わりました。
例えば、弊社の旅行アプリ「NEWT」では、航空券やホテルの予約はもちろん、旅行中のお問い合わせにもAIが瞬時に対応しています。旅行の計画を立てる際も、AIに相談すれば、おすすめの観光地や効率的な移動ルート、お得なプランまであっという間に提案してくれます。
今や「最適解」にたどり着くこと自体は、とても簡単になりました。
しかし、その一方で旅行情報があまりにも充実したことで、旅そのものが少し予定調和になりすぎているのではないかと思うのです。実際に旅先で向き合うのは、AIが予測しきれない出来事ばかりです。
その日の天気や街の空気感。偶然立ち寄った店との出会い。思いがけないハプニング。そして、ときには失敗ですら旅の思い出になります。
もしかすると人は、旅行において「効率のよさ」だけを求めているわけではないのかもしれません。むしろ、予定通りにいかないことや、自分では想像していなかった体験に価値を感じているのではないでしょうか。
どれだけAIが進化しても、人間は効率だけでは心が満たされません。特に旅という非日常の場面では、その傾向がより強く表れるように思います。だからこそ今、添乗員の存在が改めて見直されているのかもしれません。
添乗員は単なる情報提供者でも道案内役でもありません。その場の空気を感じ取り、参加者の年齢や体調、興味関心を見ながら、その時々で旅をデザインしなおしていく存在です。
予定通りに進めることではなく、その場にいる人たちにとってより良い体験をつくること。そこには、まだAIだけでは担いきれない価値があるように感じています。
◆大学時代のヨーロッパ旅行での原体験
実は私自身にも、「人がいることで旅が深まった」と感じた原体験があります。
大学時代、女友達3人でヨーロッパをバックパッカーのように旅したことがあります。そのとき、母の知人がたまたまイタリアに住んでいて、イタリアとドイツの一部を案内してもらったんです。