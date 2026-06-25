◇W杯北中米大会1次リーグC組 ハイチ2ー4モロッコ（2026年6月24日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）にハイチ（FIFAランク83位）がモロッコ（同7位）と対戦。アフリカの強豪に健闘したが、

52年ぶりに本大会出場を果たしたハイチ。しかしここまで勝点の獲得はかなわず、すでに敗退が決定している。

今大会ラストマッチでアフリカの強豪モロッコと対戦した。前半10分に試合を動かした。右サイドからのクロスに反応したFWレニー・ジョゼフ（フェレンツバロシュ）が右バックヒールで合わせて、オウンゴールの形で先制に成功した。

ハイチの本大会での得点は、74年西ドイツ大会以来52年ぶりとなった。

前半39分に同点に追いつかれたが、4分後の前半43分にFWウィルソン・イシドール（サンダーランド）のミドルシュートで勝ち越しに成功。

前半アディショナルタイムに再び同点に追いつかれて、2ー2の同点で前半が終了した。ハイチが本大会で1試合に複数得点するのは史上初となった。

しかし後半に2失点を喫して逆転負け。歴史的1勝は飾れなかったが、アフリカの強豪相手に健闘した最終戦となった。

＜C組順位＞

(1)ブラジル 勝ち点7（2勝1分け）得点7 失点1 +6

(2)モロッコ 勝ち点7（2勝1分け）得点6 失点3 +3

(3)スコットランド 勝ち点3（1勝2敗）得点1 失点4 -3

(4)ハイチ 勝ち点（3敗）得点2 失点8 -6