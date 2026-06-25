andarの新作ジェラートブラが登場！ひんやり快適な夏向け冷感インナーに注目

暑さが厳しくなる季節は、インナー選びにも快適さを求めたいもの。韓国No.1*¹アスレジャーブランド「andar（アンダール）」から、人気シリーズの最新作「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」が2026年6月26日（金）に登場します。ひんやりとした着け心地と美しいバストラインを両立した新作は、夏の毎日を快適にサポート。機能性とデザイン性を兼ね備えた注目アイテムをご紹介します♪

ひんやり心地よいジェラートブラ

今回発売される「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」は、累計販売数530万枚を突破した人気シリーズから誕生した夏向けモデルです。

商品名は、ジェラートのような“ひんやり感”となめらかな肌あたりに由来しています。独自開発の冷感素材を採用し、肌に触れた瞬間から涼しさを感じられる接触冷感機能を実現。

さらに縫い目を最小限に抑えたシームレス設計により、肌にやさしくフィットする快適な着用感を叶えています。

カラーは全8色展開。ミントやラベンダー、ピンクなど、ジェラートをイメージした爽やかなパステルカラーが揃い、見た目からも涼しさを感じられるラインナップです。

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汗ばむ季節もさらりと快適

最新モデルでは、夏特有のムレやベタつきに着目し、吸水性と速乾性をさらに向上。汗をかいた後もさらりとした状態を保ちやすくなっています。

また、パッド内部のエアホール（通気孔）を微細なマイクロサイズへ改良し、通気孔の数を増やしたことで通気性もアップ。熱や湿気を効率よく逃がし、ブラ内部にこもりやすい不快感を軽減します。

接触冷感機能との組み合わせにより、長時間の外出や通勤、アクティブなシーンでも快適な状態をキープ。暑さ対策を重視したい方にもぴったりの一枚です。

軽やかな着け心地と美シルエット

快適性だけでなく、美しいシルエットづくりにもこだわっているのが特徴です。

軽量化されたシームレス素材を採用しながらも、特殊三角パネルと2段シリコンボンディング、さらにサイドシリコンパネルを組み合わせた3重構造によって安定感のあるフィット感を実現。

ノンワイヤーでありながら、しっかりとしたホールド力を発揮します。

さらにVラインボンディングがバストの広がりを整え、脇に流れやすいバストをやさしく包み込みながら自然な立体感を演出。軽やかさと美しいラインの両方を求める女性にうれしい設計です。

NEW andar オールデイフィット冷感ブラ



価格：5,200円

カラー：全8色（サイズ：XS／S／M／L／XL／2XL）

販売場所：andar公式オンラインストア

発売日：2026年6月26日（金）

*¹K-アスレジャー部門1位、4年連続（2022～2025）「大韓民国ファッション品質大賞」スポーツアスレジャー部門受賞

夏を快適に彩る新定番インナー

猛暑が続く近年、インナー選びは快適な毎日を過ごすための重要なポイント。「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」は、冷感機能や高い通気性に加え、美しいシルエットまで叶える頼もしい一枚です。

爽やかなカラー展開も魅力で、夏のファッションをより楽しみたい方にもおすすめ。暑い季節の新定番として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか♡