「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発した。１９日に第２子誕生を発表してから初登板。脳振とうの疑いで前日の試合を欠場したダルトン・ラッシング捕手と今季３度目のバッテリーを組んだ。

初回は無失点と上々の滑り出しを見せた。先頭・ラーナックは初球で投ゴロ。この際、前回登板でマメをつぶした右手の指先を気にする場面があった。

続くア・リーグトップの２５本塁打を放っている２番・バクストンに対しては、カウント１−２からスイーパーで浅い飛球に打ち取った。しかし、左翼・ウォードが目測を誤って後方へ下がり、慌てて前進してスライディングキャッチすると、大谷はマウンドで思わず笑みをこぼした。

３番・バクストンには初球に１６１キロを計測したが四球。４番・ベルも１ボールから１６１キロで空振りを奪うと、続く１６１キロで左飛に仕留めた。初回から１６０キロ超が５球もあり、ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた岩村明憲氏（元レイズ、ヤクルトなど）は「力で押し切りましたね」と絶賛した。

投手・大谷はここまで投打同時８試合を含む１２試合に登板し、７勝２敗、防御率１・４７を記録している。

前回１７日のレイズ戦は６回を投げて２試合連続となる４失点で、今季自己ワーストの４自責点を記録したが、打線の援護を受けて勝利投手となった。利き手中指のマメがつぶれて流血するアクシデントにも見舞われたが、「常に万全な状態で投げられるわけではない。シーズンをやっていれば、こういうこともある」と言い訳はしなかった。

５月５日・アストロズ戦で２敗目を喫したのを最後に５連勝中だ。