長年連れ添った夫を見送り、ひとりの老後を迎えたとき、多くの人が頼りにするのが子どもの存在です。しかし、「家族だから大丈夫」「この子なら安心」そう信じて通帳やキャッシュカードを預けた結果、思いもよらない事態に直面するケースもあります。家族だからこそ起こりやすく、周囲にも相談しづらい「身内によるお金のトラブル」。高齢者の財産を守るために知っておきたい対策について、事例とともにCFPの松田聡子氏が解説します。

40年以上連れ添った夫の死…息子を頼った79歳母

茨城県在住の北村圭子さん（79歳・仮名）は、3年前に夫（享年80歳）を亡くしました。40年以上連れ添った伴侶の死は、圭子さんの心に大きな穴を開けました。悲しみに暮れる中、頭を悩ませたのが「これからひとりで生活できるだろうか」という不安でした。

葬儀が終わると、夫の遺族年金手続きや銀行の相続手続きなど、慣れない書類仕事が矢継ぎ早に押し寄せます。以前は自分でできていた面倒な手続きですが、最近では書き間違いや書類の添付忘れなどが多くなってきました。

老後の蓄えとして手元には預金約2,000万円があり、毎月16万円ほどの年金も受け取れる見通しでしたが、「ひとりで管理できるかしら」という不安は消えませんでした。

そんなとき、近くに住む長男の博樹さん（54歳・仮名）が声をかけてきました。

「お母さん、手続きとか大変だろ。銀行のこととか俺が代わりにやってあげるよ。困ったことがあればすぐ動けるから」

会社員の博樹さんは妻と子どもと3人で近くに暮らしており、日ごろから圭子さんの買い物を手伝うなど、気にかけてくれていました。その申し出はありがたく、圭子さんは銀行の代理人カードも作り、博樹さんに預けることにしました。

「残高が500万円減っている」…まさかの事態

「頼りになる息子がいてくれてよかった」

そう胸をなでおろしてから数年。圭子さんは穏やかに過ごしていました。大きな病気もなく、医療費はそれほどかかっていません。ところが、ある日ふと通帳を確認してみると、残高が約500万円減り、1,500万円ほどになっていたのです。

驚いて博樹さんに問いただすと、「車を出したり、実家の庭木の手入れを頼んだりしたじゃないか。お母さんのためにも使ったよ」と言います。さらに、「どうせ将来、俺が相続するお金なんだから」という言葉まで飛び出しました。

圭子さんは途方に暮れました。500万円のうち、いくらが本当に自分のために使われたのかもわかりません。

「息子を泥棒扱いにするなんてできない。これ以上もめたくない」

そんな気持ちが先に立ち、事態は宙ぶらりんのままになっています。

国のデータが示す「家族による使い込みの実態」

圭子さんが直面した問題は、決して珍しいケースではありません。同居・近居の家族による高齢者の財産使い込みは、養護者による高齢者虐待の中の「経済的虐待」として、国の統計に現れています。

厚生労働省の「令和6年度 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」（※1）によると、家族や親族・同居人（養護者）による高齢者虐待の相談・通報件数は41,814件（前年度比3.5%増）と、12年連続で過去最多を更新しました。市町村が「虐待があった」と判断した件数は17,133件にのぼります。

虐待の種別としては、身体的虐待（64.1%）が最多ですが、経済的虐待も全体の16.4%を占めています。また、虐待者の続柄をみると、息子が38.9%と最も多く、娘（19.3%）と合わせると全体の約60％弱にのぼります。同居・近居の子どもによるトラブルが多数を占めることが、データからも裏付けられているのです。

また、同調査の虐待が起きた原因として、虐待者（家族）側からは「介護疲れ・介護ストレス」（57.2%）に次いで、「理解力の不足や低下」（49.6%）が挙げられています。「親の金なんだから、いずれ相続する自分が使っても構わない」という誤った認識から、罪悪感なく使い込みが常態化していくケースが多いとされています。

身内だからこそ解決が難しい…家族間トラブルの過酷な一面

さらに注意が必要なのは、こうした公的データの件数は「氷山の一角」ともいわれている点です。家族間の問題は表沙汰になりにくく、「親の口座から子が日常的に生活費を引き出して、自分のために使っている」というグレーゾーンのトラブルは、介護の現場でより広範に潜在していると考えられています。

子どもによる親の財産の使い込みは、事後解決が難しいことも大きな問題です。親子間の窃盗・横領については、刑法244条の「親族相盗例」により刑事罰が免除されています。民事裁判（不当利得返還請求など）で勝訴することは法律上可能ですが、子どもに返済能力がなければ返してもらうことはできません。

また、子ども側が「親から了解を得ていた」「親のために使った」と主張した場合、無断の使い込みなのか、同意に基づく贈与だったのかを第三者が証明するのは非常に困難です。

そして何より難しいのが、圭子さんのように「これ以上もめたくない」「今後の面倒を見てもらえなくなるのが怖い」という心理から、高齢の親自身が調査や対策を拒んでしまうケースです。使い込まれたお金が戻らない現実と向き合いながら、関係修復を模索しなければならないのが、家族間の財産トラブルの過酷な一面です。

FPからのアドバイス：事後の解決より「事前の備え」が重要

家族による財産トラブルは「起きてから取り戻すのが難しい」という特性があります。だからこそ、元気なうちに備えることが最大の防衛策になります。

まず検討したいのが、社会福祉協議会が提供する「日常生活自立支援事業」（※2）です。判断能力はあるが、一人での手続きや管理に不安を感じる方を対象としており、日常的な預金の出し入れや公共料金の支払い代行、通帳・印鑑の預かりサービスまで利用できます。

担当するのは専門員と生活支援員で、費用は各地の社会福祉協議会によって異なりますが、訪問1回あたり平均1,200円と比較的安価です。家族ではなく公的な第三者が関与することで、お金の動きを透明化できます。

また、金融機関が提供する「認知症対応型信託」などの高齢者向けサービスも選択肢のひとつです。サービスの内容や条件は金融機関によって異なりますが、資産の管理を信託に移し、引き出しに条件を設けることで、第三者による無断使用を防止できます。まずはメインバンクに「高齢者向けの資産管理サービス」について問い合わせてみるとよいでしょう。

さらに資産規模や状況によっては、家族信託や任意後見制度を活用する方法もあります。ただし、成年後見は継続的な費用がかかるケースがあり、家族信託は適切な受託者がいないと成立しません。自分の状況に合ったやり方を選ぶことが大切です。

どの手段が合っているかを判断するための相談窓口として、まず地域包括支援センター（※3）を訪ねるとよいでしょう。財産管理の問題だけでなく、介護や生活全般の不安についても、専門の職員が一緒に考えてくれます。全国どこにでも設置されており、費用もかかりません。

いずれの手段においても、共通して強調したいのは「認知症になる前に動くこと」です。判断能力が低下してからでは、ご自身の意思に基づいた手続きが難しくなり、選べる手段が大きく限られてしまいます。

家族に対する「信頼しているから大丈夫」という思いは自然なものです。しかし、だからこそ透明性のある仕組みをつくっておくことが、家族への信頼を守ることにもつながります。大切な老後の資産を守るため、ぜひ元気なうちに一歩を踏み出しましょう。

（※1）令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001658155.pdf

（※2）厚生労働省 日常生活自立支援事業 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html

（※3）地域包括支援センターについて https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001671185.pdf

松田聡子

CFP®