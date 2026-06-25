女子プロのUT打痕はなぜ芯にしか付かない？ アマが真似るべきは「スイング」ではなく「選び方」だった！
長い距離からでもビタッと止める女子プロのユーティリティ（UT）。彼女たちのフェースの打痕を見ると、ほぼ「ボール1個分」の狭い範囲、それもフェース中央の芯付近にビッシリと集まっている。
【写真】トップ女子プロのUT打痕がエグい！ フェース中央に打痕がビッシリ
「女子プロはUTでも適切に上からヘッドを入れられるため、打痕がフェース中央に集まります。すくい打ちが多いアマチュアの方はフェースのやや下めに打痕が多く付きがちで、長い距離を正確に打つには女子プロの打痕がお手本になると言えますね」（クラブフィッターの長谷川ケント氏） やはり打ち込まないと芯に当たらないのか？長谷川氏は「プロのスイングを真似る必要はなく自分に合うUTを見つけるのが近道」だという。ただUTに万能薬はなく、昔から頑なにバッグに入れない「UT嫌い」も少数いる。長谷川氏はまず、ハードヒッターを例に選び方の壁である「重心深さと顔の違和感」を指摘。
「ハードヒッターは左のミスを嫌うため、ウッド型だとアイアン型より重心が深くてつかまり過ぎを敬遠する人も多いですし、打ち込むためスピン過多でタテ距離が合いづらい人もいます。あとは構えた顔で、ハードヒッターはアイアンの延長上でイメージする人が多い中、タラコ型の丸みや強いオフセット、出っ刃なFPに違和感を感じる人もいます」 かたや、ヘッドスピードが遅くともUT上手な人は「入射角が浅め」だと言う。「多くのハードヒッターとは逆に、入射が緩やかな人はアイアンよりソールが広くて滑ってくれるウッド型UTが合います」。こういう人が「上から入れる」意識を過度に持つと、かえって上がりづらくなるケースもあるため、注意が必要だという。 「実はショット用のクラブの中で、UTほど多様化したクラブはないです。UT以外はある程度の形も長さも決まっていますが、ウッド型の大小から、アイアン型の大小、その中間のタラコ型のオフセットの大小やクラブ長さまで、メーカーやモデルで全く形も特性も異なるので、正解はその人によってけっこう違ってきます」
では、一体どうすれば女子プロのように「芯にしか当たらない」運命のUTに出会えるのか。ここで長谷川氏は、UT選びの奥深さを語る。 「シャフトが合っていることが大前提ですが、ヘッドの形の差が『重心設計』の差になりがちです。ここで自分が選ぶべきなのが、球が上がりやすくつかまる『ウッド型』なのか、それともラインを出していける『アイアン型』なのか。見極めに大切になるのが、自分のスイング傾向を把握しているかです」 一般ゴルファーが自分の入射角や合う重心設計を見極めるのは難しく思えるが、長谷川氏はフィッティングで「クラブに決して合わせないこと」の重要性を指摘する。 「フィッティングが大事なのは当たり前ですが、注意したいのはクラブの顔つきやシャフト特性に自分を合わせないこと。打ち方を変えずにイメージした通りのボールが打てるモノを根気強く探し出せば、長く使っていくうちに女子プロに近い打痕が付くはずです」■解説：長谷川ケント「4plus Fitting Labo & Golf Salon」のフィッターでスイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする
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では、一体どうすれば女子プロのように「芯にしか当たらない」運命のUTに出会えるのか。ここで長谷川氏は、UT選びの奥深さを語る。 「シャフトが合っていることが大前提ですが、ヘッドの形の差が『重心設計』の差になりがちです。ここで自分が選ぶべきなのが、球が上がりやすくつかまる『ウッド型』なのか、それともラインを出していける『アイアン型』なのか。見極めに大切になるのが、自分のスイング傾向を把握しているかです」 一般ゴルファーが自分の入射角や合う重心設計を見極めるのは難しく思えるが、長谷川氏はフィッティングで「クラブに決して合わせないこと」の重要性を指摘する。 「フィッティングが大事なのは当たり前ですが、注意したいのはクラブの顔つきやシャフト特性に自分を合わせないこと。打ち方を変えずにイメージした通りのボールが打てるモノを根気強く探し出せば、長く使っていくうちに女子プロに近い打痕が付くはずです」■解説：長谷川ケント「4plus Fitting Labo & Golf Salon」のフィッターでスイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする
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