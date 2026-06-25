ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通】岩手県沖で地震発生も日本航空と全日空は通常通り運航 午前… 【交通】岩手県沖で地震発生も日本航空と全日空は通常通り運航 午前8時45分現在【青森で最大震度6強の地震】 【交通】岩手県沖で地震発生も日本航空と全日空は通常通り運航 午前8時45分現在【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 9時12分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 地震による交通への影響ですが、日本航空と全日空によりますと、午前8時45分現在、通常どおり運航しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 思いやり, 商店街, マンション, 法要, 大阪, 訪問介護, 金属加工, 生花, 墓