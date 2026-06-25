◇W杯北中米大会1次リーグC組 スコットランド0―3ブラジル（2026年6月24日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、スコットランド（FIFAランク40位）はブラジル（同5位）に敗れた。

スコットランドのクラーク監督は「自分たちで試合を難しくしてしまった。相手にゴールを許し、相手が望むような試合展開にさせてしまった。残念だ」と肩を落とした。

スコットランドは前半7分、DFマッケンナがビルドアップ時にFWビニシウスにボールを奪われ、そのまま右足で流し込まれて失点。前半21分にも不用意なパスをビニシウスに奪われネットを揺らされたが、これはVARの結果、ビニシウスのファウルがあったと判定され、ゴール取り消しとなった。しかし、前半アディショナルタイムにビニシウスの“リベンジ”を許しクロスを頭で決められた。

後半4分には強みのサイド攻撃から好機を作ったものの、得点にはつながらなかった。すると後半15分、ワンタッチパスでペナルティーエリア付近までつながれ、最後はMFマテウス・クニャの一撃を浴び、3失点目を喫した。直後の18分にはCKから決定的なチャンスを作ったものの、相手GKアリソンの攻守に阻まれた。

C組は順位が確定し、1位ブラジルと2位モロッコが決勝トーナメント進出を決めた。スコットランドは勝ち点3の3位で、他会場の結果次第では決勝トーナメントに進む可能性がある。

＜C組順位＞

(1)ブラジル 勝ち点7（2勝1分け）得点7 失点1 +6

(2)モロッコ 勝ち点7（2勝1分け）得点6 失点3 +3

(3)スコットランド 勝ち点3（1勝2敗）得点1 失点4 -3

(4)ハイチ 勝ち点（3敗）得点2 失点8 -6