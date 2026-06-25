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　◇W杯北中米大会1次リーグC組　スコットランド0―3ブラジル（2026年6月24日　マイアミ）

　FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、スコットランド（FIFAランク40位）はブラジル（同5位）に敗れた。

　スコットランドのクラーク監督は「自分たちで試合を難しくしてしまった。相手にゴールを許し、相手が望むような試合展開にさせてしまった。残念だ」と肩を落とした。

　スコットランドは前半7分、DFマッケンナがビルドアップ時にFWビニシウスにボールを奪われ、そのまま右足で流し込まれて失点。前半21分にも不用意なパスをビニシウスに奪われネットを揺らされたが、これはVARの結果、ビニシウスのファウルがあったと判定され、ゴール取り消しとなった。しかし、前半アディショナルタイムにビニシウスの“リベンジ”を許しクロスを頭で決められた。

　後半4分には強みのサイド攻撃から好機を作ったものの、得点にはつながらなかった。すると後半15分、ワンタッチパスでペナルティーエリア付近までつながれ、最後はMFマテウス・クニャの一撃を浴び、3失点目を喫した。直後の18分にはCKから決定的なチャンスを作ったものの、相手GKアリソンの攻守に阻まれた。

　C組は順位が確定し、1位ブラジルと2位モロッコが決勝トーナメント進出を決めた。スコットランドは勝ち点3の3位で、他会場の結果次第では決勝トーナメントに進む可能性がある。

＜C組順位＞

(1)ブラジル　勝ち点7（2勝1分け）得点7　失点1　+6

(2)モロッコ　勝ち点7（2勝1分け）得点6　失点3　+3

(3)スコットランド　勝ち点3（1勝2敗）得点1　失点4　-3

(4)ハイチ　勝ち点（3敗）得点2　失点8　-6