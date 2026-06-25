◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦 スコットランド０―３ブラジル（２４日、マイアミ競技場）

Ｃ組の第３戦２試合が行われ、唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦し３―０で快勝した。これでＣ組１位通過が決まった。

前半７分にＦＷビニシウスの３試合連続ゴールで先制すると、同アディショナルタイムにもビニシウスが右からのクロスを頭で決め、２―０で折り返した。後半１５分にＦＷクニャの２試合連続ゴールが生まれ、勝負を決定づけた。負傷で第１、２戦を欠場していたＦＷネイマールは後半途中から今大会初出場を果たした。

Ｗ杯１次リーグ３戦すべてで得点を決めたビニシウス。ブラジル代表ではジャイールジーニョ（１９７０年）、ロマリオ（１９９４年）、ロナウドとリヴァルド（ともに２００２年）に続き、５人目となる。

Ｃ組の１位、２位で１次リーグを通過した場合、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で、それぞれ日本代表が入るＦ組の２位、１位と対戦する。ブラジルが勝ち点７で首位通過、モロッコが同７（得失点差でブラジルを下回る）の２位で決勝Ｔに進出し、ブラジルはＦ組２位と、モロッコはＦ組１位と対戦する。