◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦 モロッコ４―２ハイチ（２４日、アトランタ競技場）

前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク７位）が、５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）に４―２で勝利した。１次リーグを２勝１分けで終え、勝ち点７で並んだブラジルに得失点差で及ばず２位通過が決まった。

前半１０分にハイチに先制を許し、追いかける展開。３９分にアシュラフ・ハキミのゴールで追いつくも、すぐに再びリードを許して迎えた前半アディショナルタイム１分、イスマエル・サイバリの３戦連発となるゴールで同点に追いつき折り返した。サイバリはサラー（エジプト）も達成できなかった、アフリカ勢初の１次リーグ３試合連続得点をマークした。

後半はなかなか得点が奪えない展開が続いたが、３３分に途中出場のスフィアン・ラヒミのゴールで勝ち越しに成功。さらに同４４分にも同じく途中出場のジェシム・ヤシンがダメ押しの４点目を決めた。

日本代表が１次リーグを首位で通過した場合は、決勝トーナメント１回戦でモロッコと対戦する。

◆モロッコ（３大会連続７回目） ２２年カタール大会でスペイン、ポルトガルを撃破し４強。昨年は世界記録となる１９連勝。３月からベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦハキミ、ＦＷディアス。アフリカ予選は８戦全勝で通過。首都ラバト。人口は３８０８万人。