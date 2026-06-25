日本サッカー協会（JFA）が運営するサッカー日本代表公式Xは25日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催中のイベント「SAMURAI BLUE 祭」について、早期終了すると発表した。台風7号、8号の接近に伴い、来場者の安全を最優先に判断したという。

「SAMURAI BLUE祭」は、日本代表を応援するリアルイベントとして今月11日に開幕。28日までの開催を予定し、日本代表パートナー企業の協力のもと、日本文化に根差した「祭」をコンセプトにさまざまな体験型イベントやブースを展開していた。

公式は「台風7号・8号の接近に伴い、ご来場いただく皆さまの安全を最優先に検討した結果、MIYASHITA PARKで開催しております『SAMURAI BLUE祭』は6月25日（木）21:30をもって終了することとなりました」と報告。「週末のご来場を楽しみにしてくださっていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。

なお、会場内の「JFA POP UP STORE」は28日まで予定通り営業を継続。また、26日から28日にかけて受け取り予定だった「ONE PIECE×SAMURAI BLUE」コラボフラッグについては、対象者へ別途案内するとしている。

日本代表は26日にFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦のスウェーデン戦を控えており、イベント終了を惜しむ声が広がっている。