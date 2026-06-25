２５日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９３９円高の７万０１１４円と大幅反発で始まった。半導体関連株は軒並みカイ気配スタートとなっている。



米マイクロン・テクノロジー＜MU＞が前日の米株取引終了後（日本時間２５日早朝）に発表した３～５月期決算は純利益が前年同期比１５倍と急拡大し、市場予想を上回った。今後の業績見通しについても好調な見方を示し、これを受け時間外取引で同社株は急伸した。マイクロンの決算を前に足もと世界のハイテク株は調整色を強め、同日の米国株市場ではＮＹダウが上昇した一方、ナスダック総合株価指数は下落。東京市場も前日まで半導体関連の主力銘柄に利益確定売りが広がっていただけに、きょうはその反動で買い戻しが進み、一気に全体相場を押し上げそうだ。



出所：MINKABU PRESS