

「見ると幸せになれる」という都市伝説とともに愛されてきた“新幹線のお医者さん”こと「ドクターイエロー」（JR西日本・T5編成）が、老朽化にともない2027年1月をもって検測運転を終了。引退することが正式発表されました。先行して引退したJR東海のT4編成に続き、これで黄色い新幹線は日本のレールから完全に姿を消すことになります。

本記事では、21年にわたる検測の歴史をはじめ、「最後にドクターイエローに乗車できる夢の特別ツアー（東京〜博多直通など）」の応募・予約スケジュール、記念グッズや限定駅弁の情報を徹底解説。ダイヤが非公表である本車両を、私たちが最後に「見て・乗って・記憶に残す」ための完全ガイドをお届けします。

新幹線の安全を裏で支えた21年「T5編成」の歴史

ドクターイエロー・T5編成（画像：Pixta）

ドクターイエロー（T5編成）の正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車」。JR西日本に所属する本車両は2005年の製造で、約10日に一度のペースで東海道・山陽新幹線の線路や架線を走りながら検測し、世界に誇る新幹線の「超安全・高速運行」を人知れず支え続けてきました。

700系新幹線をベースにした鮮やかなイエローの車体は、いつしか「見かけると幸運が訪れる」という独自のポップカルチャーへと発展。鉄道ファンのみならず、ホームに居合わせたビジネスパーソンから小さな子どもまで、誰もが笑顔でスマートフォンを向ける、日本の鉄道風景において極めて特異でハッピーな存在でした。

ドクターイエロー「T5編成」引退スケジュールと注意点

ドクターイエローはJR西日本とJR東海に1編成ずつありましたが、JR東海が保有するT4編成は一足早く、2025年1月に引退。今回、JR西日本のT5編成も引退を迎えることとなり、ドクターイエローの歴史が幕を閉じます。

T5編成の検測運転終了は2027年1月と発表されていますが、駅での混乱や安全を考慮し「イベントを除き、最終運行日を含めた検測運転の計画は一切公表しない」と発表されています。

「絶対に乗りたい」特別イベントを実施

ドクターイエローの引退を記念し、これまでの感謝を込めた珠玉の体験企画が用意されています。

ドクターイエローの引退を記念したロゴ入りのラッピング車両が登場

2026年7月以降、ドクターイエロー（1・7号車先頭部扉窓）には「Thank You」のメッセージを込めた記念ロゴが掲出される予定です。

2026年7月26日（日）、27日（月）には「ありがとうドクターイエロー 夢の検測走行車内見学」と題し、ドクターイエローに乗車し、実際に検測している様子を車内で見学できるプレミアムプランを開催します。

6月25日（木）先着受付開始予定

2026年10月9日（金）には、最大の目玉となる「東海道・山陽新幹線直通！ ドクターイエロー体験乗車」を実施。東京〜博多間を約6時間にわたって乗り通せるという、通常運行ではあり得ない超ロングラン運行です。こちらは旅行商品購入者と、JR東海の「わく鉄スタンプラリー」当選者が乗車できる、東西共同のビッグイベントとなります。

抽選に関する詳細はJR東海から別途発表

2027年1月10日（日）はT5編成に乗車できる最後の機会として「さようならT5編成（仮称）」を開催します。T5編成に乗車できる最後の機会となり、JR東海と連携して実施する予定です。

イエローの終焉と「車上検測時代」へのシフト

ドクターイエロー引退の背景にあるのは、検測技術の劇的な進化です。N700Sをはじめとする最新の営業車両には、営業運転を行いながら線路や架線の状態をリアルタイムに測定できる小型センサーが搭載されており、専用の試験車を走らせる必要性自体が薄れてきています。

「お医者さんの専用往診車」から、「乗客と一緒に走りながら行う24時間健康診断」へ。極めて合理的で素晴らしい技術革新である一方、あの眩しいイエローが青空の下を駆け抜けるアナログな高揚感は、二度と味わえなくなります。まさにひとつの時代のターニングポイントと言えるでしょう。

【参考】【ドクターイエローからバトンタッチ】JR東海が3つの新検測技術を開発！ 新幹線営業車で検測業務を全て代替するシステムが明らかに（※2025年10月掲載） https://tetsudo-ch.com/13014037.html

記念商品・駅弁も続々登場

オリジナルグッズが勢揃い

イベントの開催だけでなく、形に残る思い出の品として、オリジナルグッズも多数販売します。7月7日から「トレインボックス」や京都鉄道博物館等で、公式ビジュアルを用いたピンバッジセットやクッション、ポスター、キーホルダーといった記念グッズの数々を発売開始します。

ドクターイエローをイメージした駅弁がずらり

また、2026年7月1日からは沿線の事業者と協力した特別な駅弁も順次登場します。淡路屋からは重箱型の「The Last Run 2027ドクターイエロー引退記念重」、まねき食品からは黄色のおかずが詰まった「ドクターイエロー勇退弁当」など、新幹線で食べるのが楽しみになるラインナップです。

500 系新幹線＆「ドクターイエロー」T5編成引退・キービジュアル

誰もが笑顔でスマホを向けた、あの黄色い新幹線がいる日常の終焉が目前に迫っています。いつか見たいと思っていた人も、もう一度会いたい人も、T5編成がお別れのブザーを鳴らすまで、あと半年あまり。ホームで見かけた際は、彼らの21年間の献身に、ぜひ心の中からの「ありがとう」を送ってあげてください。

（TOP画像：Pixta、その他画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

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